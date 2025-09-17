Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд предложил поддержать работников промпредприятий - 17.09.2025
Минтруд предложил поддержать работников промпредприятий
Минтруд предложил поддержать работников промпредприятий - 17.09.2025, ПРАЙМ
Минтруд предложил поддержать работников промпредприятий
Минтруд России предложил ввести меры финансовой поддержки работников промышленных предприятий, в которых временно ввели неполную занятость, сообщила... | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил ввести меры финансовой поддержки работников промышленных предприятий, в которых временно ввели неполную занятость, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предлагает возобновить меры, направленные на поддержку работников промышленных предприятий, которые временно ввели режим неполной занятости. Они предполагают предоставление субсидий предприятиям, которые организуют временные рабочие места для своих сотрудников", - говорится в сообщении на сайте министерства. В Минтруде объяснили, что цель инициативы - финансовая поддержка сотрудников, которые оказались в ситуации неполной рабочей нагрузки и перехода на сокращенную рабочую неделю. Она должна предотвратить значительное сокращение доходов работников, отметило министерство. По прогнозам Минтруда, суммарно на протяжении этого года компании воспользуются этой мерой для организации временной занятости порядка 30 тысяч работников. "Сейчас отдельные компании в силу конъюнктуры рынка и особенностей производственных процессов сталкиваются с краткосрочными снижениями объемов производства. В этих ситуациях, как правило, применяют режимы неполной занятости, то есть сокращение продолжительности рабочего дня или рабочей недели", - объяснил заместитель главы министерства Дмитрий Платыгин. Минтруд подчеркнул, что средства на организацию временных работ смогут получить производственные компании, которые перевели сотрудников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Среднемесячный объем поддержки на одного работника будет равен размеру суммы МРОТ, страховых взносов и районного коэффициента, уточнило министерство. Такая субсидия будет выплачиваться за выполнение работ, которые не связаны с основной производственной деятельностью сотрудника, при этом работодатель сможет увеличить размер выплат за временные работы сверх предусмотренного государственной субсидией, заключил Минтруд.
22:50 17.09.2025
 
Минтруд предложил поддержать работников промпредприятий

Минтруд предложил ввести поддержку работников промышленности в условиях неполной занятости

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил ввести меры финансовой поддержки работников промышленных предприятий, в которых временно ввели неполную занятость, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предлагает возобновить меры, направленные на поддержку работников промышленных предприятий, которые временно ввели режим неполной занятости. Они предполагают предоставление субсидий предприятиям, которые организуют временные рабочие места для своих сотрудников", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В Минтруде объяснили, что цель инициативы - финансовая поддержка сотрудников, которые оказались в ситуации неполной рабочей нагрузки и перехода на сокращенную рабочую неделю. Она должна предотвратить значительное сокращение доходов работников, отметило министерство. По прогнозам Минтруда, суммарно на протяжении этого года компании воспользуются этой мерой для организации временной занятости порядка 30 тысяч работников.
"Сейчас отдельные компании в силу конъюнктуры рынка и особенностей производственных процессов сталкиваются с краткосрочными снижениями объемов производства. В этих ситуациях, как правило, применяют режимы неполной занятости, то есть сокращение продолжительности рабочего дня или рабочей недели", - объяснил заместитель главы министерства Дмитрий Платыгин.
Минтруд подчеркнул, что средства на организацию временных работ смогут получить производственные компании, которые перевели сотрудников на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Среднемесячный объем поддержки на одного работника будет равен размеру суммы МРОТ, страховых взносов и районного коэффициента, уточнило министерство. Такая субсидия будет выплачиваться за выполнение работ, которые не связаны с основной производственной деятельностью сотрудника, при этом работодатель сможет увеличить размер выплат за временные работы сверх предусмотренного государственной субсидией, заключил Минтруд.
