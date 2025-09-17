Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин спрогнозировал рост интенсивности авиасообщения внутри страны - 17.09.2025
Мишустин спрогнозировал рост интенсивности авиасообщения внутри страны
Мишустин спрогнозировал рост интенсивности авиасообщения внутри страны - 17.09.2025, ПРАЙМ
Мишустин спрогнозировал рост интенсивности авиасообщения внутри страны
Интенсивность авиасообщения внутри РФ за ближайшие шесть лет должна вырасти в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:45+0300
2025-09-17T10:45+0300
россия
михаил мишустин
владимир путин
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/71/840397127_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_6c9e6f207586398671c4d5effd499fce.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Интенсивность авиасообщения внутри РФ за ближайшие шесть лет должна вырасти в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в среду провел встречу с главой Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. "Как подчеркивал президент (РФ Владимир Путин – ред.), отрасль авиационных перевозок функционирует стабильно и успешно. За ближайшие шесть лет интенсивность авиасообщения внутри страны по планам должна вырасти в 1,5 раза. Это серьезная задача, которую предстоит выполнить", - сказал Мишустин в ходе встречи.
рф
10:45 17.09.2025
 
Мишустин спрогнозировал рост интенсивности авиасообщения внутри страны

Мишустин: интенсивность авиасообщения внутри РФ должна вырасти в 1,5 раза

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Интенсивность авиасообщения внутри РФ за ближайшие шесть лет должна вырасти в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду провел встречу с главой Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым.
"Как подчеркивал президент (РФ Владимир Путин – ред.), отрасль авиационных перевозок функционирует стабильно и успешно. За ближайшие шесть лет интенсивность авиасообщения внутри страны по планам должна вырасти в 1,5 раза. Это серьезная задача, которую предстоит выполнить", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Транспортные развязки - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Мишустин назвал объем средств на создание скоростных трасс
Вчера, 16:20
 
РОССИЯ Михаил Мишустин Владимир Путин РФ
 
 
