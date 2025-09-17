https://1prime.ru/20250917/mishustin-862376948.html
Мишустин спрогнозировал рост интенсивности авиасообщения внутри страны
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Интенсивность авиасообщения внутри РФ за ближайшие шесть лет должна вырасти в 1,5 раза, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в среду провел встречу с главой Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым. "Как подчеркивал президент (РФ Владимир Путин – ред.), отрасль авиационных перевозок функционирует стабильно и успешно. За ближайшие шесть лет интенсивность авиасообщения внутри страны по планам должна вырасти в 1,5 раза. Это серьезная задача, которую предстоит выполнить", - сказал Мишустин в ходе встречи.
