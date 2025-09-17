https://1prime.ru/20250917/modi-862396425.html
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года - 17.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года
Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T17:46+0300
2025-09-17T17:46+0300
2025-09-17T17:46+0300
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_488ba3afdb192b4b08050b071629eb37.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. "Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года", - сообщила пресс-служба Моди по итогам телефонного разговора с президентом России. Путин в среду провел телефонный разговор с премьером Индии, в ходе которого, в частности, поздравил Моди с 75-летием. Лидеры двух стран также обсудили целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
https://1prime.ru/20250917/indiya-862395117.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_b81c0010f98091442380cb5919554c43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Юрий Ушаков
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года
Моди подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре.
"Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года", - сообщила пресс-служба Моди по итогам телефонного разговора с президентом России.
Путин в среду провел телефонный разговор с премьером Индии, в ходе которого, в частности, поздравил Моди с 75-летием. Лидеры двух стран также обсудили целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
Индия стремится к укреплению партнерства с Россией, заявил Моди