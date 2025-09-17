Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250917/modi-862396425.html
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года - 17.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года
Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T17:46+0300
2025-09-17T17:46+0300
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_488ba3afdb192b4b08050b071629eb37.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года. В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. "Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года", - сообщила пресс-служба Моди по итогам телефонного разговора с президентом России. Путин в среду провел телефонный разговор с премьером Индии, в ходе которого, в частности, поздравил Моди с 75-летием. Лидеры двух стран также обсудили целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
https://1prime.ru/20250917/indiya-862395117.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328911_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_b81c0010f98091442380cb5919554c43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Юрий Ушаков
17:46 17.09.2025
 
Премьер Индии подтвердил, что ожидает визита Путина в конце этого года

Моди подтвердил, что ожидает визита Путина в конце года

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 сен – ПРАЙМ. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в конце этого года.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре.
"Премьер-министр выразил надежду на возможность приветствовать президента Путина в Индии в конце этого года", - сообщила пресс-служба Моди по итогам телефонного разговора с президентом России.
Путин в среду провел телефонный разговор с премьером Индии, в ходе которого, в частности, поздравил Моди с 75-летием. Лидеры двух стран также обсудили целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС -2025 - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Индия стремится к укреплению партнерства с Россией, заявил Моди
17:21
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯВладимир ПутинНарендра МодиЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала