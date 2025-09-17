https://1prime.ru/20250917/moldaviya-862381655.html

Власти Молдавии выстраивают диктатуру, заявил лидер блока "Победа"

КИШИНЕВ, 17 сен - ПРАЙМ. Власти Молдавии создают очередной центр противодействия дезинформации, чтобы сильнее закрутить гайки и установить диктатуру, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Президент Молдавии Майя Санду в среду подписала указ о создании структуры Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации (STRATCOM). Как отметили в администрации президента, в состав центра войдет подразделение, ответственное за анализ "неаутентичного поведения" в информационном пространстве. "Захватническая власть, украв выборы, продолжает методично лишать граждан свободы мнения и закручивать гайку за гайкой. Они хотят, чтобы все боялись не то что сказать, а даже подумать что-либо, не подпадающее под линию партии. Санду строит классическую диктатуру, для нее это единственный способ оставаться у власти", - заявил Шор, комментируя очередной указ главы республики. Он отметил, что подобные решения направлены в первую очередь против самих властей. "Теперь госпоже Санду логично ввести в соответствии с подписанным ей указом санкции в отношении себя и своей партии, поскольку никто в Молдавии не распространяет больше дезинформации, чем партия "Действие и солидарность" и сама Санду", - добавил Шор. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

