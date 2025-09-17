Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС за лето заблокировала почти 760 миллионов нежелательных вызовов - 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Почти 760 миллионов нежелательных вызовов абонентам МТС заблокировали с июня по август 2025 года, при этом самой популярной мошеннической схемой стали предложения об "инвестициях" и "дополнительном заработке", рассказали РИА Новости в МТС.
"Сервис "Защитник" заблокировал 759,4 миллиона нежелательных вызовов. Самой популярной мошеннической схемой стали предложения об инвестициях и дополнительном заработке, на которую пришлось более трети от всех мошеннических вызовов", - сообщили в компании.
Там поделились, что также в топ схем телефонного мошенничества вошли звонки от лиц, представляющихся сотрудниками операторов связи, коммунальных служб, государственных органов, а также почты и служб доставки.
При этом в ряде городов число попыток дозвона до одного абонента достигало экстремальных значений. Так, в Самаре абоненту за лето пытались дозвониться 20,473 тысячи раз, во Владимире - 16,797 тысячи, а в Барнауле - более 15 тысяч раз.
Отмечается, что наибольшая доля нежелательных звонков летом пришлась на Москву - 16,7% от всех заблокированных вызовов, Краснодар - 6,9% и Санкт-Петербург - 6,1%. В топ городов также вошли Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Самара и Ставрополь.
 
