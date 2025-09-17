https://1prime.ru/20250917/mvd-862390532.html

МВД рассказало, как распознать мошенника при онлайн-заказе цветов

МВД рассказало, как распознать мошенника при онлайн-заказе цветов - 17.09.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как распознать мошенника при онлайн-заказе цветов

Явно заниженная стоимость, возможность общения только через мессенджеры и перевод до подтверждения заказа должны насторожить при покупке букета цветов в... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T15:56+0300

2025-09-17T15:56+0300

2025-09-17T15:56+0300

мошенничество

мвд

мошенники

telegram

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/80450/84/804508424_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_a8ce782bb0c03352be6d3638a6c6095a.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Явно заниженная стоимость, возможность общения только через мессенджеры и перевод до подтверждения заказа должны насторожить при покупке букета цветов в интернете, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Чаще всего схема одна и та же: гражданин находит аккаунт с красивыми фото букетов, связывается через мессенджер (WhatsApp, Telegram), получает реквизиты для оплаты — обычно это карта физического лица. После перевода денег связь обрывается. Заказ не выполняется", - говорится в сообщении. К общим признакам поддельных магазинов полицейские относят аккаунты с чужим фотографиями и контентом реальных флористических студий, указанные адреса нередко принадлежат сторонним организациям, не имеющим отношения к продаже, отсутствует официальный сайт, возможность оплаты онлайн и публичные юридические данные. "На что обратить внимание: общение ведётся только через мессенджеры; нет возможности оставить отзыв под публикацией; цены на букеты явно занижены; перевод требуется полностью или частично до подтверждения заказа", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250916/moshenniki-862339751.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, мошенники, telegram, технологии, россия