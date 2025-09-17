https://1prime.ru/20250917/nato-862407198.html
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией - 17.09.2025, ПРАЙМ
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией
В Литве проходят постоянные учения военных НАТО на фоне опасений возможных действий России, сообщает TVP World. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T22:31+0300
2025-09-17T22:31+0300
2025-09-17T22:31+0300
литва
польша
германия
владимир путин
такер карлсон
нато
politico
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В Литве проходят постоянные учения военных НАТО на фоне опасений возможных действий России, сообщает TVP World."Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию", — говорится в материале.По данным издания, многонациональная боевая группа альянса численностью 3 700 человек из восьми стран под руководством Германии проводит тренировки в режиме 24/7. Их основная цель — "сдерживание потенциальной агрессии со стороны Белоруссии и российского Калининграда"."Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией", — отмечает TVP World.Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Президент также заявлял, что западные лидеры используют образ "российской угрозы" для запугивания населения и отвлечения от внутренних проблем.В августе издание Politico со ссылкой на власти Эстонии писало, что страна рассматривает даже восстановление торфяных болот как элемент оборонной стратегии на случай возможного конфликта.Москва неоднократно заявляла о росте беспрецедентной активности НАТО у российских рубежей. В МИД подчеркивали, что Россия открыта к диалогу, но лишь на равноправных условиях, а альянс должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862407041.html
https://1prime.ru/20250917/ukraina-862406861.html
литва
польша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, польша, германия, владимир путин, такер карлсон, нато, politico, мид, в мире
ЛИТВА, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Politico, МИД, В мире
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией
TVP World: на литовской границе с Белоруссией и Калининградом идут круглосуточные учения