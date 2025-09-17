Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией - 17.09.2025
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией - 17.09.2025, ПРАЙМ
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией
В Литве проходят постоянные учения военных НАТО на фоне опасений возможных действий России, сообщает TVP World. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T22:31+0300
2025-09-17T22:31+0300
литва
польша
германия
владимир путин
такер карлсон
нато
politico
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В Литве проходят постоянные учения военных НАТО на фоне опасений возможных действий России, сообщает TVP World."Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию", — говорится в материале.По данным издания, многонациональная боевая группа альянса численностью 3 700 человек из восьми стран под руководством Германии проводит тренировки в режиме 24/7. Их основная цель — "сдерживание потенциальной агрессии со стороны Белоруссии и российского Калининграда"."Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией", — отмечает TVP World.Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Президент также заявлял, что западные лидеры используют образ "российской угрозы" для запугивания населения и отвлечения от внутренних проблем.В августе издание Politico со ссылкой на власти Эстонии писало, что страна рассматривает даже восстановление торфяных болот как элемент оборонной стратегии на случай возможного конфликта.Москва неоднократно заявляла о росте беспрецедентной активности НАТО у российских рубежей. В МИД подчеркивали, что Россия открыта к диалогу, но лишь на равноправных условиях, а альянс должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
литва
польша
германия
литва, польша, германия, владимир путин, такер карлсон, нато, politico, мид
ЛИТВА, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Politico, МИД, В мире
22:31 17.09.2025
 
В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией

TVP World: на литовской границе с Белоруссией и Калининградом идут круглосуточные учения

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Флаги НАТО, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В Литве проходят постоянные учения военных НАТО на фоне опасений возможных действий России, сообщает TVP World.
"Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию", — говорится в материале.
По данным издания, многонациональная боевая группа альянса численностью 3 700 человек из восьми стран под руководством Германии проводит тренировки в режиме 24/7. Их основная цель — "сдерживание потенциальной агрессии со стороны Белоруссии и российского Калининграда".
"Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией", — отмечает TVP World.
Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Президент также заявлял, что западные лидеры используют образ "российской угрозы" для запугивания населения и отвлечения от внутренних проблем.
В августе издание Politico со ссылкой на власти Эстонии писало, что страна рассматривает даже восстановление торфяных болот как элемент оборонной стратегии на случай возможного конфликта.
Москва неоднократно заявляла о росте беспрецедентной активности НАТО у российских рубежей. В МИД подчеркивали, что Россия открыта к диалогу, но лишь на равноправных условиях, а альянс должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
ЛИТВА ПОЛЬША ГЕРМАНИЯ Владимир Путин Такер Карлсон НАТО Politico МИД
 
 
Заголовок открываемого материала