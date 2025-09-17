https://1prime.ru/20250917/nato-862407198.html

В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией

В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией - 17.09.2025, ПРАЙМ

В Польше узнали, что в НАТО делают из-за страха перед Россией

В Литве проходят постоянные учения военных НАТО на фоне опасений возможных действий России, сообщает TVP World. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T22:31+0300

2025-09-17T22:31+0300

2025-09-17T22:31+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В Литве проходят постоянные учения военных НАТО на фоне опасений возможных действий России, сообщает TVP World."Солдаты НАТО в Литве постоянно тренируются и готовятся к худшему сценарию", — говорится в материале.По данным издания, многонациональная боевая группа альянса численностью 3 700 человек из восьми стран под руководством Германии проводит тренировки в режиме 24/7. Их основная цель — "сдерживание потенциальной агрессии со стороны Белоруссии и российского Калининграда"."Чтобы защитить восточный фланг альянса, учения проводятся круглосуточно, в том числе на границе с Белоруссией", — отмечает TVP World.Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркивал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Президент также заявлял, что западные лидеры используют образ "российской угрозы" для запугивания населения и отвлечения от внутренних проблем.В августе издание Politico со ссылкой на власти Эстонии писало, что страна рассматривает даже восстановление торфяных болот как элемент оборонной стратегии на случай возможного конфликта.Москва неоднократно заявляла о росте беспрецедентной активности НАТО у российских рубежей. В МИД подчеркивали, что Россия открыта к диалогу, но лишь на равноправных условиях, а альянс должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

2025

