Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на поездку в Китай

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россияне в среднем готовы потратить 115 тысяч рублей на недельную поездку в Китай, включая авиаперелет, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Среднестатистический россиянин готов потратить за неделю поездки 115 000 рублей на одного человека, мужчины - несколько больше, чем женщины (116 и 113 тысяч рублей соответственно)", - подсчитали аналитики, опросив 3000 респондентов. Выяснилось также, что люди в возрасте до 35 лет готовы потратить больше тех, кто старше (122 тысячи рублей). Закономерно, что бюджет путешествия выше у тех, кто зарабатывает больше: 108 тысяч рублей - у россиян с зарплатой до 50 тысяч в месяц и 124 тысячи - у зарабатывающих от 100 тысяч в месяц. При этом 68% россиян мечтают совершить путешествие в Китай. Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин (69 и 67% соответственно). Среди молодежи до 35 лет желающих больше, чем среди тех, кто старше (70%). Среди респондентов с заработком до 50 тысяч рублей в месяц о желании поехать заявили 58% респондентов, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тысяч рублей, - 76%. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник.

