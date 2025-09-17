https://1prime.ru/20250917/opros-862371575.html

Опрос показал, сколько россиян регулярно делают заготовки на зиму

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Заготовки на зиму регулярно делают 79% россиян, при этом чаще всего ими занимаются люди в возрасте 45-60 лет, их доля составляет 89%, говорится в исследовании платежного сервиса "Апельсин", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняли участие четыре тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет из городов и районов с населением от 100 тысяч человек по всей России. "Приготовление домашних заготовок - традиция для большинства россиян… 79% россиян регулярно делают их на зиму. Интересно, что с возрастом любовь к таким домашним запасам только растет. Так, чаще всего заготовками занимаются россияне 45-60 лет (89%). В возрасте 35-44 лет их немного меньше - 78%. Среди молодежи 18-24 лет - 73%, а реже всего заготовки делают 25-34-летние - 65%", - говорится в исследовании. Также в сервисе рассказали, что больше половины россиян любят домашние заготовки за возможность наслаждаться яркими летними вкусами круглый год. Еще 37% опрошенных указывают на уверенность в высоком качестве самодельных закруток относительно магазинных аналогов. А вот экономию денег выделили только 9% опрошенных. "Что касается причин, почему россияне перестают делать заготовки дома - это нехватка времени летом (18%), отсутствие необходимых навыков (16%), недостаток условий для хранения (12%) и нежелание выделять на это бюджет (5%)", - добавляется в исследовании. При этом аналитики отмечают, что чаще всего для заготовок россияне используют овощи (78%). Менее популярными оказались ягоды (14%) и фрукты (8%). В то же время самыми популярными способами консервации остаются классическая закатка, ее выбирают 51% респондентов, маринование и заморозка - 30% и 18% соответственно. "Если говорить о бюджете, 55% расходуют на заготовки до 10 тысяч рублей за сезон. От 11 тысяч до 20 тысяч рублей тратят 25% жителей страны, и только 9% готовы выделить на приготовления более 20 тысяч рублей. Интересно, что 41% опрошенных делают заготовки активнее, если на покупку продуктов действует скидка или начисление кешбэка", - заключили в сервисе.

2025

