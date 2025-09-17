https://1prime.ru/20250917/passazhiry-862369628.html

Пассажиры рейса из Москвы в Краснодар начали проходить на посадку

Пассажиры рейса из Москвы в Краснодар начали проходить на посадку - 17.09.2025, ПРАЙМ

Пассажиры рейса из Москвы в Краснодар начали проходить на посадку

Пассажиры первого после трехлетнего перерыва авиарейса из Москвы в Краснодар начали проходить на посадку в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T06:21+0300

2025-09-17T06:21+0300

2025-09-17T06:21+0300

бизнес

россия

рф

краснодар

анапа

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862369628.jpg?1758079307

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Пассажиры первого после трехлетнего перерыва авиарейса из Москвы в Краснодар начали проходить на посадку в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости. Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот", время в пути составит около четырех часов. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

рф

краснодар

анапа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, краснодар, анапа, аэрофлот