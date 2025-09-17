Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРС намерена сохранить независимость от администрации США - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/pauell-862407532.html
ФРС намерена сохранить независимость от администрации США
ФРС намерена сохранить независимость от администрации США - 17.09.2025, ПРАЙМ
ФРС намерена сохранить независимость от администрации США
Федеральная резервная система США (ФРС) намерена сохранить независимость от американской администрации, заявил в среду председатель регулятора Джером Пауэлл. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T22:36+0300
2025-09-17T22:36+0300
мировая экономика
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_64f0e14414ac4b93f32a19abe4124fb8.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система США (ФРС) намерена сохранить независимость от американской администрации, заявил в среду председатель регулятора Джером Пауэлл. "Мы твердо привержены поддержанию нашей независимости и дальше", - сказал он журналистам на пресс-конференции, комментируя возможную утрату независимости ФРС перед Белым домом.
https://1prime.ru/20250917/frs-862406203.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_140:0:2861:2041_1920x0_80_0_0_f6f328048115701f93413785c2b54066.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, джером пауэлл
Мировая экономика, Джером Пауэлл
22:36 17.09.2025
 
ФРС намерена сохранить независимость от администрации США

Пауэлл: ФРС намерена сохранить независимость от американской администрации

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Вид на здание Федеральной резервной системы, США. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система США (ФРС) намерена сохранить независимость от американской администрации, заявил в среду председатель регулятора Джером Пауэлл.
"Мы твердо привержены поддержанию нашей независимости и дальше", - сказал он журналистам на пресс-конференции, комментируя возможную утрату независимости ФРС перед Белым домом.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила процентную ставку
Вчера, 22:00
 
Мировая экономикаДжером Пауэлл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала