ФРС намерена сохранить независимость от администрации США
мировая экономика
джером пауэлл
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система США (ФРС) намерена сохранить независимость от американской администрации, заявил в среду председатель регулятора Джером Пауэлл. "Мы твердо привержены поддержанию нашей независимости и дальше", - сказал он журналистам на пресс-конференции, комментируя возможную утрату независимости ФРС перед Белым домом.
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Федеральная резервная система США (ФРС) намерена сохранить независимость от американской администрации, заявил в среду председатель регулятора Джером Пауэлл.
"Мы твердо привержены поддержанию нашей независимости и дальше", - сказал он журналистам на пресс-конференции, комментируя возможную утрату независимости ФРС перед Белым домом.
