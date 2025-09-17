https://1prime.ru/20250917/perm-862365639.html

В Пермском крае хотят на час сократить время продажи алкоголя

ПЕРМЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Пермского края планируют запретить розничную продажу алкоголя с 22.00 до 8.00, сократив время для реализации на час, следует из данных на сайте краевого министерства экономического развития и инвестиций. Сейчас в регионе торговать спиртным нельзя с 23.00 до 8.00. "Дополнить пункт 2 подпунктом 2.1(1)... Проектом постановления предлагается установить запрет розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 часов до 08:00 часов по местному времени", - указано в проекте постановления на сайте краевого минэка. В обосновании указывается, что мера направлена на обеспечение общественного порядка и комфортной среды проживания. Она позволяет влиять на решение проблем: нарушение общественного порядка, в том числе вблизи многоквартирных домов; совершение преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. "Сокращение времени продажи алкогольной продукции может предупредить спонтанные покупки и тем самым снизить риск совершения противоправных действий. Сокращение времени продажи окажет положительное влияние на состояние здоровья граждан", - уточняется в отчете на сайте министерства. Также в документе приводится опыт Оренбургской и Белгородской областей, Республики Коми, Адыгеи, Калмыкии, где розничная продажа алкоголя запрещена с 20.00-22.00 до 8.00-11.00.

