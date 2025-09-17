https://1prime.ru/20250917/perm-862365639.html
В Пермском крае хотят на час сократить время продажи алкоголя
В Пермском крае хотят на час сократить время продажи алкоголя - 17.09.2025, ПРАЙМ
В Пермском крае хотят на час сократить время продажи алкоголя
Власти Пермского края планируют запретить розничную продажу алкоголя с 22.00 до 8.00, сократив время для реализации на час, следует из данных на сайте краевого... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T00:02+0300
2025-09-17T00:02+0300
2025-09-17T00:02+0300
экономика
бизнес
россия
общество
пермский край
белгородская область
республика коми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862364990_0:250:2755:1799_1920x0_80_0_0_5f323ab4d96f6efaf4ab1ae690969408.jpg
ПЕРМЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Пермского края планируют запретить розничную продажу алкоголя с 22.00 до 8.00, сократив время для реализации на час, следует из данных на сайте краевого министерства экономического развития и инвестиций. Сейчас в регионе торговать спиртным нельзя с 23.00 до 8.00. "Дополнить пункт 2 подпунктом 2.1(1)... Проектом постановления предлагается установить запрет розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 часов до 08:00 часов по местному времени", - указано в проекте постановления на сайте краевого минэка. В обосновании указывается, что мера направлена на обеспечение общественного порядка и комфортной среды проживания. Она позволяет влиять на решение проблем: нарушение общественного порядка, в том числе вблизи многоквартирных домов; совершение преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. "Сокращение времени продажи алкогольной продукции может предупредить спонтанные покупки и тем самым снизить риск совершения противоправных действий. Сокращение времени продажи окажет положительное влияние на состояние здоровья граждан", - уточняется в отчете на сайте министерства. Также в документе приводится опыт Оренбургской и Белгородской областей, Республики Коми, Адыгеи, Калмыкии, где розничная продажа алкоголя запрещена с 20.00-22.00 до 8.00-11.00.
https://1prime.ru/20250916/aktsii-862363416.html
пермский край
белгородская область
республика коми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862364990_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_47fbc1f3334db0860cec2f3364806d1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , пермский край, белгородская область, республика коми
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , Пермский край, Белгородская область, республика Коми
В Пермском крае хотят на час сократить время продажи алкоголя
В Пермском крае власти хотят на час сократить время продажи алкоголя
ПЕРМЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Власти Пермского края планируют запретить розничную продажу алкоголя с 22.00 до 8.00, сократив время для реализации на час, следует из данных на сайте краевого министерства экономического развития и инвестиций.
Сейчас в регионе торговать спиртным нельзя с 23.00 до 8.00.
"Дополнить пункт 2 подпунктом 2.1(1)... Проектом постановления предлагается установить запрет розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 часов до 08:00 часов по местному времени", - указано в проекте постановления на сайте краевого минэка.
В обосновании указывается, что мера направлена на обеспечение общественного порядка и комфортной среды проживания. Она позволяет влиять на решение проблем: нарушение общественного порядка, в том числе вблизи многоквартирных домов; совершение преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.
"Сокращение времени продажи алкогольной продукции может предупредить спонтанные покупки и тем самым снизить риск совершения противоправных действий. Сокращение времени продажи окажет положительное влияние на состояние здоровья граждан", - уточняется в отчете на сайте министерства.
Также в документе приводится опыт Оренбургской и Белгородской областей
, Республики Коми
, Адыгеи
, Калмыкии
, где розничная продажа алкоголя запрещена с 20.00-22.00 до 8.00-11.00.
Кизлярский коньячный завод внесли в перечень акционерных обществ