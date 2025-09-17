https://1prime.ru/20250917/peskov-862383013.html

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина в среду

2025-09-17T13:10+0300

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует в среду провести международный телефонный разговор, Кремль проинформирует о нем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас о нем", - сказал Песков журналистам.

