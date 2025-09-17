https://1prime.ru/20250917/peskov-862383013.html
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина в среду
17.09.2025


МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин планирует в среду провести международный телефонный разговор, Кремль проинформирует о нем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Мы проинформируем вас о нем", - сказал Песков журналистам.

