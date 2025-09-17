https://1prime.ru/20250917/peskov-862383342.html
Песков ответил, посетит ли Путин конкурс "Интервидение"
Песков ответил, посетит ли Путин конкурс "Интервидение" - 17.09.2025, ПРАЙМ
Песков ответил, посетит ли Путин конкурс "Интервидение"
В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:10+0300
2025-09-17T13:10+0300
2025-09-17T13:10+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "У президента в графике такого посещения нет", - сказал Песков журналистам. -0-
https://1prime.ru/20250915/peskov-862297724.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_01377b260ea79f89c05c92aa1d5ddbd8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил, посетит ли Путин конкурс "Интервидение"
Песков сообщил, что в графике Путина нет посещения конкурса "Интервидение"