Песков ответил, посетит ли Путин конкурс "Интервидение"

В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 17.09.2025, ПРАЙМ

россия

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В графике президента РФ Владимира Путина нет посещения конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "У президента в графике такого посещения нет", - сказал Песков журналистам. -0-

