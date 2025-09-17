https://1prime.ru/20250917/peskov-862383602.html

Песков прокомментировал учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин

россия

нижний новгород

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера, вы знаете, он (Путин - ред.) летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу", - сказал Песков журналистам.

нижний новгород

россия, нижний новгород, дмитрий песков, владимир путин