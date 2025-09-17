https://1prime.ru/20250917/peskov-862383602.html
Песков прокомментировал учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин
Песков прокомментировал учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин - 17.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин
Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:10+0300
2025-09-17T13:10+0300
2025-09-17T13:10+0300
россия
нижний новгород
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350156_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2d27ebedccb490d1b611810e7ef7883e.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера, вы знаете, он (Путин - ред.) летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250915/peskov-862298556.html
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68a6088f5df821a25b92846078fd0acd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижний новгород, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин
Песков: учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин, были впечатляющими