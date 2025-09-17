Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин
Песков прокомментировал учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин
россия
нижний новгород
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера, вы знаете, он (Путин - ред.) летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу", - сказал Песков журналистам.
россия, нижний новгород, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал учения "Запад-2025", за которыми наблюдал Путин

Вертолеты Ми-8 военно-воздушных сил Белоруссии отрабатывают взлет и посадку на аэродромный участок дороги М1 под Минском в рамках учений "Запад-2025"
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера, вы знаете, он (Путин - ред.) летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу", - сказал Песков журналистам.
НАТО де-факто воюет с Россией, и это очевидно, заявил Песков
15 сентября, 13:05
НАТО де-факто воюет с Россией, и это очевидно, заявил Песков
15 сентября, 13:05
 
РОССИЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
