Песков ответил на вопрос о присутствии Герасимова на полигоне "Мулино" - 17.09.2025
Песков ответил на вопрос о присутствии Герасимова на полигоне "Мулино"
Песков ответил на вопрос о присутствии Герасимова на полигоне "Мулино" - 17.09.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о присутствии Герасимова на полигоне "Мулино"
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выполняет общую координацию хода специальной военной операции, на полигоне "Мулино" во вторник его не было, заявил... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:11+0300
2025-09-17T13:11+0300
россия
нижегородская область
валерий герасимов
белоруссия
андрей белоусов
алексей дюмин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
нижегородская область
белоруссия
13:11 17.09.2025
 
Песков ответил на вопрос о присутствии Герасимова на полигоне "Мулино"

Песков: Герасимов координирует ход СВО, на полигоне "Мулино" его не было

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выполняет общую координацию хода специальной военной операции, на полигоне "Мулино" во вторник его не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Путина сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. -0-
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
РОССИЯ, Нижегородская область, Валерий Герасимов, БЕЛОРУССИЯ, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин, Госсовет
 
 
