Путин положительно оценивает ход учений "Запад-2025", сообщил Песков

Путин положительно оценивает ход учений "Запад-2025", сообщил Песков

2025-09-17T13:12+0300

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Путина сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. -0-

