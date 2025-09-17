https://1prime.ru/20250917/peskov-862384070.html
Путин положительно оценивает ход учений "Запад-2025", сообщил Песков
Путин положительно оценивает ход учений "Запад-2025", сообщил Песков - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин положительно оценивает ход учений "Запад-2025", сообщил Песков
Президент России Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:12+0300
2025-09-17T13:12+0300
2025-09-17T13:12+0300
россия
нижегородская область
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
андрей белоусов
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350156_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2d27ebedccb490d1b611810e7ef7883e.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Путина сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. -0-
https://1prime.ru/20250915/peskov-862298556.html
нижегородская область
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350156_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68a6088f5df821a25b92846078fd0acd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, госсовет
РОССИЯ, Нижегородская область, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Госсовет
Путин положительно оценивает ход учений "Запад-2025", сообщил Песков
Песков: Путин положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025"
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Путина сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. -0-
НАТО де-факто воюет с Россией, и это очевидно, заявил Песков