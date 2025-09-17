https://1prime.ru/20250917/peskov-862384251.html

Песков рассказал о заявлениях Путина на полигоне "Мулино"

Песков рассказал о заявлениях Путина на полигоне "Мулино" - 17.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о заявлениях Путина на полигоне "Мулино"

Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T13:13+0300

2025-09-17T13:13+0300

2025-09-17T13:13+0300

россия

нижегородская область

белоруссия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/10/862350458_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2ba845c51985beedf2404199618efa9.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Учения впечатляющие по своему масштабу, были сделаны важные заявления со стороны главы государства", - сказал Песков журналистам. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. -0-

https://1prime.ru/20250917/peskov-862383602.html

нижегородская область

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нижегородская область, белоруссия, дмитрий песков, владимир путин