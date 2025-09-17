Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о заявлениях Путина на полигоне "Мулино" - 17.09.2025
Песков рассказал о заявлениях Путина на полигоне "Мулино"
Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Учения впечатляющие по своему масштабу, были сделаны важные заявления со стороны главы государства", - сказал Песков журналистам. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. -0-
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Учения впечатляющие по своему масштабу, были сделаны важные заявления со стороны главы государства", - сказал Песков журналистам.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии. -0-
