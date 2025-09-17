https://1prime.ru/20250917/peskov-862384630.html
Песков сообщил о сроках внесения кандидатуры Краснова в Совет Федерации
Песков сообщил о сроках внесения кандидатуры Краснова в Совет Федерации - 17.09.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил о сроках внесения кандидатуры Краснова в Совет Федерации
Президент России Владимир Путин в самые сжатые сроки внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T13:17+0300
2025-09-17T13:17+0300
2025-09-17T13:17+0300
россия
общество
игорь краснов
дмитрий песков
владимир путин
совет федерации
верховный суд
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6879849a1709adb07c7d719d913dba46.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в самые сжатые сроки внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ. "В самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда Путин планирует внести в Совфед кандидатуру Краснова для назначения председателем Верховного суда России.
https://1prime.ru/20250915/aktivy-862298239.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_891b5759ba7aa9d692a35929bdb59fb3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , игорь краснов, дмитрий песков, владимир путин, совет федерации, верховный суд, вс рф
РОССИЯ, Общество , Игорь Краснов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Федерации, Верховный суд, ВС РФ
Песков сообщил о сроках внесения кандидатуры Краснова в Совет Федерации
Песков: Путин скоро внесет в СФ кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в самые сжатые сроки внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ.
"В самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда Путин планирует внести в Совфед кандидатуру Краснова для назначения председателем Верховного суда России.
Изъятие российских активов не останется без ответа, сообщил Песков