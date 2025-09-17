https://1prime.ru/20250917/peskov-862384630.html

Песков сообщил о сроках внесения кандидатуры Краснова в Совет Федерации

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в самые сжатые сроки внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ. "В самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда Путин планирует внести в Совфед кандидатуру Краснова для назначения председателем Верховного суда России.

