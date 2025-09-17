Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков сообщил о сроках внесения кандидатуры Краснова в Совет Федерации - 17.09.2025
Песков сообщил о сроках внесения кандидатуры Краснова в Совет Федерации
2025-09-17T13:17+0300
2025-09-17T13:17+0300
россия
общество
игорь краснов
дмитрий песков
владимир путин
совет федерации
верховный суд
вс рф
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в самые сжатые сроки внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ. "В самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда Путин планирует внести в Совфед кандидатуру Краснова для назначения председателем Верховного суда России.
россия, общество , игорь краснов, дмитрий песков, владимир путин, совет федерации, верховный суд, вс рф
РОССИЯ, Общество , Игорь Краснов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Федерации, Верховный суд, ВС РФ
13:17 17.09.2025
 
Песков сообщил о сроках внесения кандидатуры Краснова в Совет Федерации

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в самые сжатые сроки внесет кандидатуру Игоря Краснова в Совет Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя ВС РФ.
"В самые сжатые сроки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, когда Путин планирует внести в Совфед кандидатуру Краснова для назначения председателем Верховного суда России.
Изъятие российских активов не останется без ответа, сообщил Песков
Заголовок открываемого материала