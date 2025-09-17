Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России - 17.09.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России
Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. "Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно каким-то образом повлиять на позицию Российской Федерации. Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали", - сказал Песков. -0-
13:19 17.09.2025
 
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России

Песков: Европа ошибочно полагает, что новые санкции повлияют на политику России

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер.
"Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно каким-то образом повлиять на позицию Российской Федерации. Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали", - сказал Песков. -0-
Песков: Киев и Европа не готовы вести подготовку к встрече по Украине
15 сентября, 13:13
 
ЭкономикаРОССИЯЕВРОПАРФСШАДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенДональд Трамп
 
 
