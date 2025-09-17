https://1prime.ru/20250917/peskov-862384760.html
Песков рассказал об ошибочном мнении Европы по поводу санкций против России
2025-09-17T13:19+0300
экономика
россия
европа
рф
сша
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. "Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно каким-то образом повлиять на позицию Российской Федерации. Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали", - сказал Песков. -0-
россия, европа, рф, сша, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, дональд трамп
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Европа ошибочно полагает, что продолжение санкционного давления может повлиять на политику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер.
"Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно каким-то образом повлиять на позицию Российской Федерации. Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали", - сказал Песков. -0-
