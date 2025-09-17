https://1prime.ru/20250917/peskov-862385153.html
Песков ответил на вопрос о сроках нового разговора Путина и Трампа
2025-09-17T13:26+0300
политика
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861320051_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_15749cbf7de4da09d4e385e0eea3fcd8.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В настоящий момент нет понимания о возможных сроках нового разговора или личной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонных разговоров или следующей личной встречи нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа.
сша
Песков ответил на вопрос о сроках нового разговора Путина и Трампа
Песков: пока нельзя сказать точные сроки нового разговора или встречи Путина и Трампа
"В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонных разговоров или следующей личной встречи нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа.
