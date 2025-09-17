Песков ответил на вопрос о сроках нового разговора Путина и Трампа

https://1prime.ru/20250917/peskov-862385153.html

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. В настоящий момент нет понимания о возможных сроках нового разговора или личной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонных разговоров или следующей личной встречи нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли возможности телефонного разговора или личной встречи Путина и Трампа.

