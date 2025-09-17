Финансист объяснила, кому лучше обзавестись крупной суммой денег
Финансист Ермилова: размер финансовой подушки зависит от стабильности дохода
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Какой размер финансовой подушки является оптимальным в текущей ситуации и что сделать, чтобы скопить эти деньги, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова
“Финансовая подушка - это запас денежных средств, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов или потерь доходов. Она помогает защитить человека от финансовых трудностей в случае внезапной потери работы, болезни, аварии или других чрезвычайных ситуаций”, - пояснила она.
Зачем нужна финансовая подушка:
- 1.Защита от безработицы. Если человек потерял работу, финансовая подушка позволит поддерживать привычный образ жизни до тех пор, пока человек не найдет новую работу.
- 2.Покрытие медицинских расходов. В случае серьезной болезни или травмы медицинская помощь может стоить дорого, особенно если у человека нет страховки или она покрывает не все расходы.
- 3.Ремонт автомобиля или дома. Неожиданные поломки автомобилей или повреждений жилья требуют значительных затрат, которые могут быть покрыты за счет финансовой подушки.
- 4.Оплаты долгов. Наличие финансовой подушки позволяет избежать просрочки платежей по кредитам и другим долговым обязательствам.
“Размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода. Обычно рекомендуется хранить достаточно средств, чтобы покрыть расходы на проживание от трех месяцев до одного года. Я все же рекомендую довести сумму до годовых расходов. Это поможет поддерживать привычную жизнь человека, пока он не вернется в комфортные условия заработка”, - советует она.
Есть ряд стандартных рекомендаций:
- Минимальная сумма (3 месяца): Подходит для молодых профессионалов без иждивенцев и со стабильным доходом.
- Средняя сумма (6 месяцев): Рекомендуемая сумма для большинства семей, обеспечивающая достаточную защиту от краткосрочных проблем.
- Максимальная сумма (1 год): Идеально подходит для лиц с высокими расходами, нестабильным источником дохода и больших семей.
При нестабильной ситуации в экономике и на рынке труда оптимальным вариантом будет годовая сумма расходов.
Конечно, создание финансовой подушки требует времени, дисциплины и планирования. Вот несколько шагов, которые помогут достичь цели:
- 1.Определить ежемесячные регулярные расходы, включая аренду, коммунальные услуги, продукты питания, транспорт и развлечения.
- 2.Установить реалистичный бюджет, учитывающий ваши доходы и расходы. Постараться сократить ненужные траты.
- 3.Регулярно откладывать определенную сумму каждый месяц. Даже небольшие суммы могут накапливаться со временем.
- 4.Использовать инвестиционные инструменты. Рассмотреть возможности инвестирования ваших накоплений, чтобы они приносили дополнительный доход. Например, банковские депозиты, облигации или акции.
- 5.Рассмотреть дополнительные доходы. Подумать о способах увеличения своего дохода, таких как фриланс, сдача недвижимости в аренду или продажа подержанных вещей.
Финансовая подушка является важным элементом финансового благополучия каждого гражданина. Она обеспечивает безопасность и уверенность в будущем, позволяя справляться с неожиданными трудностями и сохранять стабильность даже в сложных экономических условиях, заключила Ермилова.