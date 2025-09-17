Финансист объяснила, кому лучше обзавестись крупной суммой денег

https://1prime.ru/20250917/podushka-862348188.html

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Какой размер финансовой подушки является оптимальным в текущей ситуации и что сделать, чтобы скопить эти деньги, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова“Финансовая подушка - это запас денежных средств, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов или потерь доходов. Она помогает защитить человека от финансовых трудностей в случае внезапной потери работы, болезни, аварии или других чрезвычайных ситуаций”, - пояснила она.Зачем нужна финансовая подушка:“Размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода. Обычно рекомендуется хранить достаточно средств, чтобы покрыть расходы на проживание от трех месяцев до одного года. Я все же рекомендую довести сумму до годовых расходов. Это поможет поддерживать привычную жизнь человека, пока он не вернется в комфортные условия заработка”, - советует она.Есть ряд стандартных рекомендаций:При нестабильной ситуации в экономике и на рынке труда оптимальным вариантом будет годовая сумма расходов.Конечно, создание финансовой подушки требует времени, дисциплины и планирования. Вот несколько шагов, которые помогут достичь цели:Финансовая подушка является важным элементом финансового благополучия каждого гражданина. Она обеспечивает безопасность и уверенность в будущем, позволяя справляться с неожиданными трудностями и сохранять стабильность даже в сложных экономических условиях, заключила Ермилова.

