Финансист объяснила, кому лучше обзавестись крупной суммой денег - 17.09.2025
Финансист объяснила, кому лучше обзавестись крупной суммой денег
Финансист объяснила, кому лучше обзавестись крупной суммой денег

Финансист Ермилова: размер финансовой подушки зависит от стабильности дохода

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Какой размер финансовой подушки является оптимальным в текущей ситуации и что сделать, чтобы скопить эти деньги, агентству “Прайм” рассказала Мария Ермилова, международный финансовый советник, к.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова
“Финансовая подушка - это запас денежных средств, предназначенный для покрытия непредвиденных расходов или потерь доходов. Она помогает защитить человека от финансовых трудностей в случае внезапной потери работы, болезни, аварии или других чрезвычайных ситуаций”, - пояснила она.
Зачем нужна финансовая подушка:
  1. 1.
    Защита от безработицы. Если человек потерял работу, финансовая подушка позволит поддерживать привычный образ жизни до тех пор, пока человек не найдет новую работу.
  2. 2.
    Покрытие медицинских расходов. В случае серьезной болезни или травмы медицинская помощь может стоить дорого, особенно если у человека нет страховки или она покрывает не все расходы.
  3. 3.
    Ремонт автомобиля или дома. Неожиданные поломки автомобилей или повреждений жилья требуют значительных затрат, которые могут быть покрыты за счет финансовой подушки.
  4. 4.
    Оплаты долгов. Наличие финансовой подушки позволяет избежать просрочки платежей по кредитам и другим долговым обязательствам.
“Размер финансовой подушки зависит от образа жизни человека, уровня расходов и стабильности дохода. Обычно рекомендуется хранить достаточно средств, чтобы покрыть расходы на проживание от трех месяцев до одного года. Я все же рекомендую довести сумму до годовых расходов. Это поможет поддерживать привычную жизнь человека, пока он не вернется в комфортные условия заработка”, - советует она.
Есть ряд стандартных рекомендаций:
  • Минимальная сумма (3 месяца): Подходит для молодых профессионалов без иждивенцев и со стабильным доходом.
  • Средняя сумма (6 месяцев): Рекомендуемая сумма для большинства семей, обеспечивающая достаточную защиту от краткосрочных проблем.
  • Максимальная сумма (1 год): Идеально подходит для лиц с высокими расходами, нестабильным источником дохода и больших семей.
При нестабильной ситуации в экономике и на рынке труда оптимальным вариантом будет годовая сумма расходов.
Конечно, создание финансовой подушки требует времени, дисциплины и планирования. Вот несколько шагов, которые помогут достичь цели:
  1. 1.
    Определить ежемесячные регулярные расходы, включая аренду, коммунальные услуги, продукты питания, транспорт и развлечения.
  2. 2.
    Установить реалистичный бюджет, учитывающий ваши доходы и расходы. Постараться сократить ненужные траты.
  3. 3.
    Регулярно откладывать определенную сумму каждый месяц. Даже небольшие суммы могут накапливаться со временем.
  4. 4.
    Использовать инвестиционные инструменты. Рассмотреть возможности инвестирования ваших накоплений, чтобы они приносили дополнительный доход. Например, банковские депозиты, облигации или акции.
  5. 5.
    Рассмотреть дополнительные доходы. Подумать о способах увеличения своего дохода, таких как фриланс, сдача недвижимости в аренду или продажа подержанных вещей.
Финансовая подушка является важным элементом финансового благополучия каждого гражданина. Она обеспечивает безопасность и уверенность в будущем, позволяя справляться с неожиданными трудностями и сохранять стабильность даже в сложных экономических условиях, заключила Ермилова.
 
Заголовок открываемого материала