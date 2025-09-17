Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит регионам средства на центры поддержки экспорта - 17.09.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит регионам средства на центры поддержки экспорта
2025-09-17T10:15+0300
2025-09-17T10:15+0300
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Ожидается, что за счет финансирования до конца года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
россия, михаил мишустин
РОССИЯ, Михаил Мишустин
10:15 17.09.2025
 
Правительство выделит регионам средства на центры поддержки экспорта

Правительство выделит регионам 1,5 млрд рублей на работу центров поддержки экспорта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Дом правительства РФ.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Там также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Ожидается, что за счет финансирования до конца года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.
Правительство изменило бланк благодарности
Правительство изменило бланк благодарности
Вчера, 21:37
 
РОССИЯМихаил Мишустин
 
 
