https://1prime.ru/20250917/pravitelstvo-862375261.html
Правительство выделит регионам средства на центры поддержки экспорта
Правительство выделит регионам средства на центры поддержки экспорта - 17.09.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит регионам средства на центры поддержки экспорта
Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:15+0300
2025-09-17T10:15+0300
2025-09-17T10:15+0300
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Ожидается, что за счет финансирования до конца года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.
https://1prime.ru/20250916/pravitelstvo-862360817.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Правительство выделит регионам средства на центры поддержки экспорта
Правительство выделит регионам 1,5 млрд рублей на работу центров поддержки экспорта
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Там также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Ожидается, что за счет финансирования до конца года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.
Правительство изменило бланк благодарности