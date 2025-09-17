Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5% - 17.09.2025
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5%
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5% - 17.09.2025, ПРАЙМ
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5%
Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 5% год к году - до 25 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T20:49+0300
2025-09-17T20:49+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 5% год к году - до 25 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за второй квартал 2025 года. "Прибыль МФО продолжила снижаться и по итогам первого полугодия 2025 года составила 25 млрд руб. (-5% год к году). При этом крупные участники работают с более высокими показателями рентабельности, в отличие от небольших компаний", - говорится в обзоре. Регулятор отмечает, что во втором квартале 2025 года портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) вырос до 739 миллиардов рублей (+8% квартал к кварталу и +46% год к году). Квартальный прирост портфеля МФО оказался наименьшим со второго квартала 2024 года. Это происходило на фоне снижения портфеля необеспеченных потребительских кредитов банков. Увеличение портфеля поддерживали выдачи займов клиентам маркетплейсов, в том числе МФО, которые входят с ними в общие группы. "Всего во втором квартале 2025 года МФО выдали займы на сумму 533 миллиарда рублей (+7% квартал к кварталу и +53% год к году). Две трети выдач составили займы IL, которые привлекательны для МФО в условиях макропруденциальных ограничений. В то же время доля краткосрочных займов PDL снизилась с 21% до 19%", - отмечает регулятор. Средний размер займов МФО физическим лицам постепенно растет. Во втором квартале 2025 года средний размер займа IL достиг 29,5 тысяч рублей, в то время как в сегменте PDL он составляет 10,4 тысяч рублей, говорится в обзоре. Регулятор уточняет, что выдачи займов POS вернулись к росту на фоне снижения процентных ставок. МФО предоставили займы POS на сумму 34 миллиарда рублей (+6% квартал к кварталу и +22% год к году), что сопоставимо с уровнем четвертого квартала 2024 года. При этом средний размер займа POS продолжил увеличиваться и составил 46,8 тысячи рублей. "Сегмент предпринимательского микрофинансирования оживился после небольшого сезонного сжатия в первом квартале 2025 года. Займы МФО наиболее востребованы среди продавцов на маркетплейсах. В втором квартале 2025 года МФО предоставили МСП займы на 40 миллиардов рублей (+23% квартал к кварталу и +30% год к году), при этом средний размер займа индивидуальным предпринимателям за квартал остался вблизи 0,7 миллиона рублей, а юридическим лицам – вблизи 1,5 миллиона рублей", - отмечается в документе. Качество портфелей МФО немного ухудшилось. В втором квартале 2025 года доля просроченной в течение более 90 дней задолженности немного выросла и достигла 28%, в то время как показатель NPL 1– 90 находится выше среднего уровня прошлого года и составляет около 11%. При этом среди займов с высокой ПСК (свыше 250%) показатели просроченной задолженности существенно выше, уточняет регулятор. "Макропруденциальные лимиты продолжают сдерживать выдачи займов МФО наиболее закредитованным клиентам. В втором квартале 2025 года доля необеспеченных займов (без лимита кредитования) клиентам с ПДН 50 – 80% составила 12%, в то время как на заемщиков с ПДН свыше 80% пришлось 3% от выдач (при лимите 15 и 3% соответственно). В третьем квартале 2025 и четвертом квартале 2025 года выдачи необеспеченных займов ограничены аналогичными лимитами", - говорится в обзоре.
20:49 17.09.2025
 
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5%

Прибыль микрофинансовых организаций в России снизилась на 5% до 25 млрд рублей

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 5% год к году - до 25 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за второй квартал 2025 года.
"Прибыль МФО продолжила снижаться и по итогам первого полугодия 2025 года составила 25 млрд руб. (-5% год к году). При этом крупные участники работают с более высокими показателями рентабельности, в отличие от небольших компаний", - говорится в обзоре.
Регулятор отмечает, что во втором квартале 2025 года портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) вырос до 739 миллиардов рублей (+8% квартал к кварталу и +46% год к году).
Квартальный прирост портфеля МФО оказался наименьшим со второго квартала 2024 года. Это происходило на фоне снижения портфеля необеспеченных потребительских кредитов банков. Увеличение портфеля поддерживали выдачи займов клиентам маркетплейсов, в том числе МФО, которые входят с ними в общие группы.
"Всего во втором квартале 2025 года МФО выдали займы на сумму 533 миллиарда рублей (+7% квартал к кварталу и +53% год к году). Две трети выдач составили займы IL, которые привлекательны для МФО в условиях макропруденциальных ограничений. В то же время доля краткосрочных займов PDL снизилась с 21% до 19%", - отмечает регулятор.
Средний размер займов МФО физическим лицам постепенно растет. Во втором квартале 2025 года средний размер займа IL достиг 29,5 тысяч рублей, в то время как в сегменте PDL он составляет 10,4 тысяч рублей, говорится в обзоре.
Регулятор уточняет, что выдачи займов POS вернулись к росту на фоне снижения процентных ставок. МФО предоставили займы POS на сумму 34 миллиарда рублей (+6% квартал к кварталу и +22% год к году), что сопоставимо с уровнем четвертого квартала 2024 года. При этом средний размер займа POS продолжил увеличиваться и составил 46,8 тысячи рублей.
"Сегмент предпринимательского микрофинансирования оживился после небольшого сезонного сжатия в первом квартале 2025 года. Займы МФО наиболее востребованы среди продавцов на маркетплейсах. В втором квартале 2025 года МФО предоставили МСП займы на 40 миллиардов рублей (+23% квартал к кварталу и +30% год к году), при этом средний размер займа индивидуальным предпринимателям за квартал остался вблизи 0,7 миллиона рублей, а юридическим лицам – вблизи 1,5 миллиона рублей", - отмечается в документе.
Качество портфелей МФО немного ухудшилось. В втором квартале 2025 года доля просроченной в течение более 90 дней задолженности немного выросла и достигла 28%, в то время как показатель NPL 1– 90 находится выше среднего уровня прошлого года и составляет около 11%. При этом среди займов с высокой ПСК (свыше 250%) показатели просроченной задолженности существенно выше, уточняет регулятор.
"Макропруденциальные лимиты продолжают сдерживать выдачи займов МФО наиболее закредитованным клиентам. В втором квартале 2025 года доля необеспеченных займов (без лимита кредитования) клиентам с ПДН 50 – 80% составила 12%, в то время как на заемщиков с ПДН свыше 80% пришлось 3% от выдач (при лимите 15 и 3% соответственно). В третьем квартале 2025 и четвертом квартале 2025 года выдачи необеспеченных займов ограничены аналогичными лимитами", - говорится в обзоре.
