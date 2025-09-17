https://1prime.ru/20250917/pribyl-862404314.html
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5%
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5% - 17.09.2025, ПРАЙМ
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5%
Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 5% год к году - до 25 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T20:49+0300
2025-09-17T20:49+0300
2025-09-17T20:49+0300
финансы
мсп
пск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 5% год к году - до 25 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за второй квартал 2025 года. "Прибыль МФО продолжила снижаться и по итогам первого полугодия 2025 года составила 25 млрд руб. (-5% год к году). При этом крупные участники работают с более высокими показателями рентабельности, в отличие от небольших компаний", - говорится в обзоре. Регулятор отмечает, что во втором квартале 2025 года портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) вырос до 739 миллиардов рублей (+8% квартал к кварталу и +46% год к году). Квартальный прирост портфеля МФО оказался наименьшим со второго квартала 2024 года. Это происходило на фоне снижения портфеля необеспеченных потребительских кредитов банков. Увеличение портфеля поддерживали выдачи займов клиентам маркетплейсов, в том числе МФО, которые входят с ними в общие группы. "Всего во втором квартале 2025 года МФО выдали займы на сумму 533 миллиарда рублей (+7% квартал к кварталу и +53% год к году). Две трети выдач составили займы IL, которые привлекательны для МФО в условиях макропруденциальных ограничений. В то же время доля краткосрочных займов PDL снизилась с 21% до 19%", - отмечает регулятор. Средний размер займов МФО физическим лицам постепенно растет. Во втором квартале 2025 года средний размер займа IL достиг 29,5 тысяч рублей, в то время как в сегменте PDL он составляет 10,4 тысяч рублей, говорится в обзоре. Регулятор уточняет, что выдачи займов POS вернулись к росту на фоне снижения процентных ставок. МФО предоставили займы POS на сумму 34 миллиарда рублей (+6% квартал к кварталу и +22% год к году), что сопоставимо с уровнем четвертого квартала 2024 года. При этом средний размер займа POS продолжил увеличиваться и составил 46,8 тысячи рублей. "Сегмент предпринимательского микрофинансирования оживился после небольшого сезонного сжатия в первом квартале 2025 года. Займы МФО наиболее востребованы среди продавцов на маркетплейсах. В втором квартале 2025 года МФО предоставили МСП займы на 40 миллиардов рублей (+23% квартал к кварталу и +30% год к году), при этом средний размер займа индивидуальным предпринимателям за квартал остался вблизи 0,7 миллиона рублей, а юридическим лицам – вблизи 1,5 миллиона рублей", - отмечается в документе. Качество портфелей МФО немного ухудшилось. В втором квартале 2025 года доля просроченной в течение более 90 дней задолженности немного выросла и достигла 28%, в то время как показатель NPL 1– 90 находится выше среднего уровня прошлого года и составляет около 11%. При этом среди займов с высокой ПСК (свыше 250%) показатели просроченной задолженности существенно выше, уточняет регулятор. "Макропруденциальные лимиты продолжают сдерживать выдачи займов МФО наиболее закредитованным клиентам. В втором квартале 2025 года доля необеспеченных займов (без лимита кредитования) клиентам с ПДН 50 – 80% составила 12%, в то время как на заемщиков с ПДН свыше 80% пришлось 3% от выдач (при лимите 15 и 3% соответственно). В третьем квартале 2025 и четвертом квартале 2025 года выдачи необеспеченных займов ограничены аналогичными лимитами", - говорится в обзоре.
https://1prime.ru/20250820/ekonomika-860997307.html
https://1prime.ru/20250828/ekonomika-861404993.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мсп, пск
Прибыль МФО в России в I полугодии снизилась на 5%
Прибыль микрофинансовых организаций в России снизилась на 5% до 25 млрд рублей
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 5% год к году - до 25 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" за второй квартал 2025 года.
"Прибыль МФО продолжила снижаться и по итогам первого полугодия 2025 года составила 25 млрд руб. (-5% год к году). При этом крупные участники работают с более высокими показателями рентабельности, в отличие от небольших компаний", - говорится в обзоре.
Эксперты оценили влияние макропруденциальных лимитов на рынок МФО
Регулятор отмечает, что во втором квартале 2025 года портфель займов МФО (сумма задолженности по основному долгу по выданным займам) вырос до 739 миллиардов рублей (+8% квартал к кварталу и +46% год к году).
Квартальный прирост портфеля МФО оказался наименьшим со второго квартала 2024 года. Это происходило на фоне снижения портфеля необеспеченных потребительских кредитов банков. Увеличение портфеля поддерживали выдачи займов клиентам маркетплейсов, в том числе МФО, которые входят с ними в общие группы.
"Всего во втором квартале 2025 года МФО выдали займы на сумму 533 миллиарда рублей (+7% квартал к кварталу и +53% год к году). Две трети выдач составили займы IL, которые привлекательны для МФО в условиях макропруденциальных ограничений. В то же время доля краткосрочных займов PDL снизилась с 21% до 19%", - отмечает регулятор.
Средний размер займов МФО физическим лицам постепенно растет. Во втором квартале 2025 года средний размер займа IL достиг 29,5 тысяч рублей, в то время как в сегменте PDL он составляет 10,4 тысяч рублей, говорится в обзоре.
Регулятор уточняет, что выдачи займов POS вернулись к росту на фоне снижения процентных ставок. МФО предоставили займы POS на сумму 34 миллиарда рублей (+6% квартал к кварталу и +22% год к году), что сопоставимо с уровнем четвертого квартала 2024 года. При этом средний размер займа POS продолжил увеличиваться и составил 46,8 тысячи рублей.
"Сегмент предпринимательского микрофинансирования оживился после небольшого сезонного сжатия в первом квартале 2025 года. Займы МФО наиболее востребованы среди продавцов на маркетплейсах. В втором квартале 2025 года МФО предоставили МСП
займы на 40 миллиардов рублей (+23% квартал к кварталу и +30% год к году), при этом средний размер займа индивидуальным предпринимателям за квартал остался вблизи 0,7 миллиона рублей, а юридическим лицам – вблизи 1,5 миллиона рублей", - отмечается в документе.
Качество портфелей МФО немного ухудшилось. В втором квартале 2025 года доля просроченной в течение более 90 дней задолженности немного выросла и достигла 28%, в то время как показатель NPL 1– 90 находится выше среднего уровня прошлого года и составляет около 11%. При этом среди займов с высокой ПСК
(свыше 250%) показатели просроченной задолженности существенно выше, уточняет регулятор.
"Макропруденциальные лимиты продолжают сдерживать выдачи займов МФО наиболее закредитованным клиентам. В втором квартале 2025 года доля необеспеченных займов (без лимита кредитования) клиентам с ПДН 50 – 80% составила 12%, в то время как на заемщиков с ПДН свыше 80% пришлось 3% от выдач (при лимите 15 и 3% соответственно). В третьем квартале 2025 и четвертом квартале 2025 года выдачи необеспеченных займов ограничены аналогичными лимитами", - говорится в обзоре.
Эксперты оценили включение МФО в ФинЦЕРТ