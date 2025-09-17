Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии выросла на 76% - 17.09.2025
Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии выросла на 76%
Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии выросла на 76% - 17.09.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии выросла на 76%
Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии 2025 года составила 6,4 миллиарда рублей, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 17.09.2025, ПРАЙМ
финансы
бизнес
банк россия
пск
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии 2025 года составила 6,4 миллиарда рублей, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" Банка России за второй квартал. "Прибыль и рентабельность крупных ломбардов существенно увеличились. По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль ломбардов составила 6,4 миллиарда рублей (+76% год к году)", - говорится в обзоре. Отмечается, что рентабельность капитала по отрасли в целом (ROE) достигла 33% на фоне высокой прибыли крупных участников. В то же время медианная рентабельность снизилась до 10% (кварталом ранее – 12%), что по‑прежнему выше уровней предыдущих лет, уточняется в обзоре. "Портфель ломбардов продолжил увеличиваться в условиях повышенной стоимости золота и роста спроса со стороны клиентов. В втором квартале 2025 года ломбарды предоставили займы на 97 миллиардов рублей (+4% квартал к кварталу и +39% год к году), их портфель достиг 94 миллиарда рублей (+8% квартал к кварталу и +50% год к году)", - уточняет регулятор. Также отмечается, что в течение квартала клиенты заключили более 4,7 миллиона договоров (+3% квартал к кварталу и +17% год к году), что является максимумом с середины 2022 года. Снижение процентных ставок и высокая стоимость золота поддерживают доступность услуг ломбардов. Общее число заемщиков ломбардов достигло 2,3 миллиона лиц, что является максимумом с конца 2022 года. Средний размер займа также продолжил постепенно увеличиваться и составил 20,4 тысяч рублей (кварталом ранее – 20,2 тысяч рублей, годом ранее – 17,2 тысяч рублей), говорится в документе. Во втором квартале 2025 года ПСК займов под залог ювелирных изделий немного снизилась, однако ставки займов под залог автомобиля продолжили расти. "Оборачиваемость портфеля ломбардов продолжила снижаться на фоне увеличения выдач. В втором квартале 2025 года сумма средств от реализации невостребованных вещей, поступивших в погашение задолженности по основному долгу, заметно выросла и достигла 13 миллиардов рублей (+10% квартал к кварталу и +22% год к году). В результате оборачиваемость портфеля займов ломбардов снизилась до 418% (кварталом ранее – 425%, годом ранее – 436%)", - отметил регулятор.
финансы, бизнес, банк россия, пск
Финансы, Бизнес, банк Россия, ПСК
23:56 17.09.2025
 
Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии выросла на 76%

ЦБ: чистая прибыль ломбардов в РФ в I полугодии выросла на 76%, до 6,4 млрд рублей

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии 2025 года составила 6,4 миллиарда рублей, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" Банка России за второй квартал.
"Прибыль и рентабельность крупных ломбардов существенно увеличились. По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль ломбардов составила 6,4 миллиарда рублей (+76% год к году)", - говорится в обзоре.
Отмечается, что рентабельность капитала по отрасли в целом (ROE) достигла 33% на фоне высокой прибыли крупных участников. В то же время медианная рентабельность снизилась до 10% (кварталом ранее – 12%), что по‑прежнему выше уровней предыдущих лет, уточняется в обзоре.
"Портфель ломбардов продолжил увеличиваться в условиях повышенной стоимости золота и роста спроса со стороны клиентов. В втором квартале 2025 года ломбарды предоставили займы на 97 миллиардов рублей (+4% квартал к кварталу и +39% год к году), их портфель достиг 94 миллиарда рублей (+8% квартал к кварталу и +50% год к году)", - уточняет регулятор.
Также отмечается, что в течение квартала клиенты заключили более 4,7 миллиона договоров (+3% квартал к кварталу и +17% год к году), что является максимумом с середины 2022 года.
Снижение процентных ставок и высокая стоимость золота поддерживают доступность услуг ломбардов. Общее число заемщиков ломбардов достигло 2,3 миллиона лиц, что является максимумом с конца 2022 года.
Средний размер займа также продолжил постепенно увеличиваться и составил 20,4 тысяч рублей (кварталом ранее – 20,2 тысяч рублей, годом ранее – 17,2 тысяч рублей), говорится в документе.
Во втором квартале 2025 года ПСК займов под залог ювелирных изделий немного снизилась, однако ставки займов под залог автомобиля продолжили расти.
"Оборачиваемость портфеля ломбардов продолжила снижаться на фоне увеличения выдач. В втором квартале 2025 года сумма средств от реализации невостребованных вещей, поступивших в погашение задолженности по основному долгу, заметно выросла и достигла 13 миллиардов рублей (+10% квартал к кварталу и +22% год к году). В результате оборачиваемость портфеля займов ломбардов снизилась до 418% (кварталом ранее – 425%, годом ранее – 436%)", - отметил регулятор.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Ломбарды в России нарастили выдачу займов на 26%
10 июня, 11:47
 
ФинансыБизнесбанк РоссияПСК
 
 
