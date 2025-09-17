https://1prime.ru/20250917/pribyl-862408516.html

Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии выросла на 76%

Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии выросла на 76% - 17.09.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии выросла на 76%

Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии 2025 года составила 6,4 миллиарда рублей, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T23:56+0300

2025-09-17T23:56+0300

2025-09-17T23:56+0300

финансы

бизнес

банк россия

пск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль ломбардов в первом полугодии 2025 года составила 6,4 миллиарда рублей, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в "Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов" Банка России за второй квартал. "Прибыль и рентабельность крупных ломбардов существенно увеличились. По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль ломбардов составила 6,4 миллиарда рублей (+76% год к году)", - говорится в обзоре. Отмечается, что рентабельность капитала по отрасли в целом (ROE) достигла 33% на фоне высокой прибыли крупных участников. В то же время медианная рентабельность снизилась до 10% (кварталом ранее – 12%), что по‑прежнему выше уровней предыдущих лет, уточняется в обзоре. "Портфель ломбардов продолжил увеличиваться в условиях повышенной стоимости золота и роста спроса со стороны клиентов. В втором квартале 2025 года ломбарды предоставили займы на 97 миллиардов рублей (+4% квартал к кварталу и +39% год к году), их портфель достиг 94 миллиарда рублей (+8% квартал к кварталу и +50% год к году)", - уточняет регулятор. Также отмечается, что в течение квартала клиенты заключили более 4,7 миллиона договоров (+3% квартал к кварталу и +17% год к году), что является максимумом с середины 2022 года. Снижение процентных ставок и высокая стоимость золота поддерживают доступность услуг ломбардов. Общее число заемщиков ломбардов достигло 2,3 миллиона лиц, что является максимумом с конца 2022 года. Средний размер займа также продолжил постепенно увеличиваться и составил 20,4 тысяч рублей (кварталом ранее – 20,2 тысяч рублей, годом ранее – 17,2 тысяч рублей), говорится в документе. Во втором квартале 2025 года ПСК займов под залог ювелирных изделий немного снизилась, однако ставки займов под залог автомобиля продолжили расти. "Оборачиваемость портфеля ломбардов продолжила снижаться на фоне увеличения выдач. В втором квартале 2025 года сумма средств от реализации невостребованных вещей, поступивших в погашение задолженности по основному долгу, заметно выросла и достигла 13 миллиардов рублей (+10% квартал к кварталу и +22% год к году). В результате оборачиваемость портфеля займов ломбардов снизилась до 418% (кварталом ранее – 425%, годом ранее – 436%)", - отметил регулятор.

https://1prime.ru/20250610/lombardy-858362710.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банк россия, пск