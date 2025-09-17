https://1prime.ru/20250917/produkty-862386810.html
В Минсельхозе рассказали, к чему приведет закрытие офлайн-продажи продуктов
2025-09-17T14:14+0300
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Закрытие розничных точек продажи продуктов на фоне конкуренции с онлайн-платформами в будущем может привести к ситуации, когда отсутствие интернета сделает еду недоступной - "постапокалиптическому сценарию", заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "Если это дальше будет продолжаться - офлайн-магазины закрываются - это наше будущее. И если так будет с продуктами питания, давайте представим постапокалиптический сценарий - нет интернета, а магазины офлайн у тебя закрылись, потому что через пять лет не выдержали конкуренции с онлайн-торговлей. И все. Ты без еды", - сказала Лут на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда. "Поэтому здесь для нас, для нашей отрасли - это очень аккуратная тема, и к ней надо относиться очень взвешенно, чтобы мы по итогу не получили вот эту историю, как в мультике "Валли", когда все на этих креслах очень большие, никто ничего не делает, и появился один росток, который дает новую жизнь", - проиллюстрировала она. Лут подчеркнула, что ключевой задачей в рамках доктрины продовольственной безопасности остается экономическая и физическая доступность продовольствия. При этом она отметила различия между законом о платформенной экономике и законом о торговле, который в настоящее время более зарегулирован, чем первый. Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
