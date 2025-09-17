Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе рассказали, к чему приведет закрытие офлайн-продажи продуктов - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250917/produkty-862386810.html
В Минсельхозе рассказали, к чему приведет закрытие офлайн-продажи продуктов
В Минсельхозе рассказали, к чему приведет закрытие офлайн-продажи продуктов - 17.09.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали, к чему приведет закрытие офлайн-продажи продуктов
Закрытие розничных точек продажи продуктов на фоне конкуренции с онлайн-платформами в будущем может привести к ситуации, когда отсутствие интернета сделает еду... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T14:14+0300
2025-09-17T14:14+0300
экономика
минсельхоз
оксана лут
россия
продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/94/837069459_0:204:2917:1845_1920x0_80_0_0_dbf91ff2535358ec1128a3aa9525c4e2.jpg
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Закрытие розничных точек продажи продуктов на фоне конкуренции с онлайн-платформами в будущем может привести к ситуации, когда отсутствие интернета сделает еду недоступной - "постапокалиптическому сценарию", заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "Если это дальше будет продолжаться - офлайн-магазины закрываются - это наше будущее. И если так будет с продуктами питания, давайте представим постапокалиптический сценарий - нет интернета, а магазины офлайн у тебя закрылись, потому что через пять лет не выдержали конкуренции с онлайн-торговлей. И все. Ты без еды", - сказала Лут на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда. "Поэтому здесь для нас, для нашей отрасли - это очень аккуратная тема, и к ней надо относиться очень взвешенно, чтобы мы по итогу не получили вот эту историю, как в мультике "Валли", когда все на этих креслах очень большие, никто ничего не делает, и появился один росток, который дает новую жизнь", - проиллюстрировала она. Лут подчеркнула, что ключевой задачей в рамках доктрины продовольственной безопасности остается экономическая и физическая доступность продовольствия. При этом она отметила различия между законом о платформенной экономике и законом о торговле, который в настоящее время более зарегулирован, чем первый. Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
https://1prime.ru/20250916/minselkhoz-862348764.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/94/837069459_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_aa5c80ee6f212137a2cf8eff87555187.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минсельхоз, оксана лут, россия, продукты
Экономика, Минсельхоз, Оксана Лут, РОССИЯ, продукты
14:14 17.09.2025
 
В Минсельхозе рассказали, к чему приведет закрытие офлайн-продажи продуктов

Лут: закрытие офлайн-продаж продуктов приведет к постапокалиптическому сценарию

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродукты
Продукты - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Продукты. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Закрытие розничных точек продажи продуктов на фоне конкуренции с онлайн-платформами в будущем может привести к ситуации, когда отсутствие интернета сделает еду недоступной - "постапокалиптическому сценарию", заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
"Если это дальше будет продолжаться - офлайн-магазины закрываются - это наше будущее. И если так будет с продуктами питания, давайте представим постапокалиптический сценарий - нет интернета, а магазины офлайн у тебя закрылись, потому что через пять лет не выдержали конкуренции с онлайн-торговлей. И все. Ты без еды", - сказала Лут на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда.
"Поэтому здесь для нас, для нашей отрасли - это очень аккуратная тема, и к ней надо относиться очень взвешенно, чтобы мы по итогу не получили вот эту историю, как в мультике "Валли", когда все на этих креслах очень большие, никто ничего не делает, и появился один росток, который дает новую жизнь", - проиллюстрировала она.
Лут подчеркнула, что ключевой задачей в рамках доктрины продовольственной безопасности остается экономическая и физическая доступность продовольствия. При этом она отметила различия между законом о платформенной экономике и законом о торговле, который в настоящее время более зарегулирован, чем первый.
Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
Вид на озеро - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Минсельхоз предложил запретить вылов раков в озерах Новосибирской области
Вчера, 18:21
 
ЭкономикаМинсельхозОксана ЛутРОССИЯпродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала