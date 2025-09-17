https://1prime.ru/20250917/proekty-862395740.html
Хуснуллин рассказал о проектах плана развития российской инфраструктуры
17.09.2025
Хуснуллин рассказал о проектах плана развития российской инфраструктуры
Около 300 масштабных инфраструктурных проектов включены в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной... | 17.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Около 300 масштабных инфраструктурных проектов включены в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи провел совещание с членами правительства РФ, на котором обсудили комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. "В комплексный документ включено около 300 наиболее масштабных и стратегически важных инфраструктурных проектов, предусмотренных отраслевыми и федеральными стратегиями и национальными проектами. План охватывает широкий перечень объектов, прямо влияющих на качество жизни наших граждан", - доложил Хуснуллин президенту. По его словам, в документ в том числе включены более 4 тысяч километров железных дорог, 60 аэропортов, 18 морских портов, строительство более 2,2 тысячи километров автомобильных дорог. Также учтено строительство газопроводов и создание энергетической инфраструктуры.
