17.09.2025
Хуснуллин рассказал о проектах плана развития российской инфраструктуры
2025-09-17T17:37+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Около 300 масштабных инфраструктурных проектов включены в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи провел совещание с членами правительства РФ, на котором обсудили комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. "В комплексный документ включено около 300 наиболее масштабных и стратегически важных инфраструктурных проектов, предусмотренных отраслевыми и федеральными стратегиями и национальными проектами. План охватывает широкий перечень объектов, прямо влияющих на качество жизни наших граждан", - доложил Хуснуллин президенту. По его словам, в документ в том числе включены более 4 тысяч километров железных дорог, 60 аэропортов, 18 морских портов, строительство более 2,2 тысячи километров автомобильных дорог. Также учтено строительство газопроводов и создание энергетической инфраструктуры.
17:37 17.09.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Знание. Сила"
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Знание. Сила
Выставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Знание. Сила". Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Около 300 масштабных инфраструктурных проектов включены в комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи провел совещание с членами правительства РФ, на котором обсудили комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
"В комплексный документ включено около 300 наиболее масштабных и стратегически важных инфраструктурных проектов, предусмотренных отраслевыми и федеральными стратегиями и национальными проектами. План охватывает широкий перечень объектов, прямо влияющих на качество жизни наших граждан", - доложил Хуснуллин президенту.
По его словам, в документ в том числе включены более 4 тысяч километров железных дорог, 60 аэропортов, 18 морских портов, строительство более 2,2 тысячи километров автомобильных дорог. Также учтено строительство газопроводов и создание энергетической инфраструктуры.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Хуснуллин рассказал о инвестиционном климате в Херсонской области
19 августа, 16:36
 
