Южная Корея увеличила ввоз российской пшеницы в четыре раза

Южная Корея увеличила ввоз российской пшеницы в четыре раза

Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T08:10+0300

2025-09-17T08:10+0300

2025-09-17T08:10+0300

экономика

россия

южная корея

сельское хозяйство

поставки пшеницы

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Так, за первые восемь месяцев Южная Корея приобрела российской пшеницы на 39,4 миллиона долларов против 8,7 миллиона годом ранее. В физическом выражении импорт подскочил до 156,6 тысячи тонн с 32,3 тысячи. Помимо пшеницы Россия также поставляла на южнокорейский рынок кукурузу - ее экспорт увеличился в 1,7 раза как в денежном, так и физическом выражениях - до 274,6 тысячи тонн на 72,3 миллиона долларов. В целом российские поставщики отгрузили в Южную Корею зерна на 112,8 миллиона долларов, что вдвое больше прошлогодней суммы в 52,6 миллиона долларов.

2025

