Южная Корея увеличила ввоз российской пшеницы в четыре раза - 17.09.2025
Южная Корея увеличила ввоз российской пшеницы в четыре раза
Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
2025-09-17T08:10+0300
2025-09-17T08:10+0300
экономика
россия
южная корея
сельское хозяйство
поставки пшеницы
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Так, за первые восемь месяцев Южная Корея приобрела российской пшеницы на 39,4 миллиона долларов против 8,7 миллиона годом ранее. В физическом выражении импорт подскочил до 156,6 тысячи тонн с 32,3 тысячи. Помимо пшеницы Россия также поставляла на южнокорейский рынок кукурузу - ее экспорт увеличился в 1,7 раза как в денежном, так и физическом выражениях - до 274,6 тысячи тонн на 72,3 миллиона долларов. В целом российские поставщики отгрузили в Южную Корею зерна на 112,8 миллиона долларов, что вдвое больше прошлогодней суммы в 52,6 миллиона долларов.
россия, южная корея, сельское хозяйство, поставки пшеницы
Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Сельское хозяйство, поставки пшеницы
08:10 17.09.2025
 
Южная Корея увеличила ввоз российской пшеницы в четыре раза

Южная Корея в январе-августе приобрела российской пшеницы на 39,4 миллиона долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Колосья созревающей пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
Так, за первые восемь месяцев Южная Корея приобрела российской пшеницы на 39,4 миллиона долларов против 8,7 миллиона годом ранее. В физическом выражении импорт подскочил до 156,6 тысячи тонн с 32,3 тысячи.
Помимо пшеницы Россия также поставляла на южнокорейский рынок кукурузу - ее экспорт увеличился в 1,7 раза как в денежном, так и физическом выражениях - до 274,6 тысячи тонн на 72,3 миллиона долларов.
В целом российские поставщики отгрузили в Южную Корею зерна на 112,8 миллиона долларов, что вдвое больше прошлогодней суммы в 52,6 миллиона долларов.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Россия в январе-августе удвоила экспорт яиц
12 сентября, 14:04
 
Экономика, Россия, Южная Корея, Сельское хозяйство, поставки пшеницы
 
 
