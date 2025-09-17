https://1prime.ru/20250917/putin-862369457.html
Путин направил приветствие участникам конференции на Алтае
Путин направил приветствие участникам конференции на Алтае - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин направил приветствие участникам конференции на Алтае
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Международной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" в... | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T06:15+0300
2025-09-17T06:15+0300
2025-09-17T06:15+0300
россия
экономика
общество
евразия
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862369457.jpg?1758078942
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Международной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" в Республике Алтай, документ зачитал помощник президента Владимир Мединский, передает журналист РИА Новости.
"Приветствую вас на II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Отрадно, что проведение ваших форумов становится доброй традицией, и сегодня Республика Алтай вновь гостеприимно встречает ведущих учёных, экспертов, представителей органов власти из России и зарубежных стран", - говорится в приветствии президента.
Глава государства отметил, что нынешняя конференция посвящена обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций.
"Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - подчеркнул президент в своем приветствии.
Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
евразия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , евразия, ран
РОССИЯ, Экономика, Общество , ЕВРАЗИЯ, РАН
Путин направил приветствие участникам конференции на Алтае
Путин направил приветствие участникам конференции «Алтай — прародина тюрков»
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Международной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" в Республике Алтай, документ зачитал помощник президента Владимир Мединский, передает журналист РИА Новости.
"Приветствую вас на II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Отрадно, что проведение ваших форумов становится доброй традицией, и сегодня Республика Алтай вновь гостеприимно встречает ведущих учёных, экспертов, представителей органов власти из России и зарубежных стран", - говорится в приветствии президента.
Глава государства отметил, что нынешняя конференция посвящена обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций.
"Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - подчеркнул президент в своем приветствии.
Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".