МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Международной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" в Республике Алтай, документ зачитал помощник президента Владимир Мединский, передает журналист РИА Новости. "Приветствую вас на II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Отрадно, что проведение ваших форумов становится доброй традицией, и сегодня Республика Алтай вновь гостеприимно встречает ведущих учёных, экспертов, представителей органов власти из России и зарубежных стран", - говорится в приветствии президента. Глава государства отметил, что нынешняя конференция посвящена обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций. "Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - подчеркнул президент в своем приветствии. Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
06:15 17.09.2025
 
Путин направил приветствие участникам конференции на Алтае

Путин направил приветствие участникам конференции «Алтай — прародина тюрков»

МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Международной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" в Республике Алтай, документ зачитал помощник президента Владимир Мединский, передает журналист РИА Новости.
"Приветствую вас на II Международной научно-практической конференции "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Отрадно, что проведение ваших форумов становится доброй традицией, и сегодня Республика Алтай вновь гостеприимно встречает ведущих учёных, экспертов, представителей органов власти из России и зарубежных стран", - говорится в приветствии президента.
Глава государства отметил, что нынешняя конференция посвящена обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций.
"Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми. Желаю вам плодотворной работы и всего наилучшего", - подчеркнул президент в своем приветствии.
Международная конференция "Алтай - прародина тюрков" проходит на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Одна из важных тем конференции - вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства. Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
 
