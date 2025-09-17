https://1prime.ru/20250917/putin-862373925.html

Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии

Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии - 17.09.2025, ПРАЙМ

Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии

Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с 75-летием отметил его вклад в укрепление особо привилегированного... | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T09:32+0300

2025-09-17T09:32+0300

2025-09-17T09:32+0300

политика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с 75-летием отметил его вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства с РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", - говорится в поздравлении. Также Путин пожелал премьер-министру Индии здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

https://1prime.ru/20250907/lavrov-861917637.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, владимир путин, нарендра моди