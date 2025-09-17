https://1prime.ru/20250917/putin-862373925.html
Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с 75-летием отметил его вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства с РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", - говорится в поздравлении. Также Путин пожелал премьер-министру Индии здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
