https://1prime.ru/20250917/putin-862391330.html
Путин провел совещание с правительством
Путин провел совещание с правительством - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T16:13+0300
2025-09-17T16:13+0300
2025-09-17T16:13+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_7f4b2fe5fcb7e9d7be8a2a6f1c949e34.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. В начале совещания президент предложил участникам обсудить оперативные вопросы, в том числе итоги приемной кампании в вузы и колледжи. Докладывали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры - главная задача одного из самых масштабных национальных проектов "Инфраструктура для жизни", который реализуется с января 2025 года. Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" также ведется работа по обновлению дорожной сети, в том числе федеральных трасс. -0-
https://1prime.ru/20250917/peskov-862384251.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861795217_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_12d8b9d7a312f1c2c5cbb03f156c4416.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин провел совещание с правительством
Путин в среду собрал совещание с правительством
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством.
Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
В начале совещания президент предложил участникам обсудить оперативные вопросы, в том числе итоги приемной кампании в вузы и колледжи. Докладывали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры - главная задача одного из самых масштабных национальных проектов "Инфраструктура для жизни", который реализуется с января 2025 года. Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" также ведется работа по обновлению дорожной сети, в том числе федеральных трасс. -0-
Песков рассказал о заявлениях Путина на полигоне "Мулино"