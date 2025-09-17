https://1prime.ru/20250917/putin-862391330.html

Путин провел совещание с правительством

россия

владимир путин

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. В начале совещания президент предложил участникам обсудить оперативные вопросы, в том числе итоги приемной кампании в вузы и колледжи. Докладывали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.Улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры - главная задача одного из самых масштабных национальных проектов "Инфраструктура для жизни", который реализуется с января 2025 года. Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" также ведется работа по обновлению дорожной сети, в том числе федеральных трасс. -0-

