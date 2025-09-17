https://1prime.ru/20250917/putin-862391450.html
Путин оценил темпы экономического роста Индии
2025-09-17T16:04+0300
2025-09-17T16:04+0300
2025-09-17T16:04+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индия показывает самые высокие темпы экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. "Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России. Ранее Путин сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индия показывает самые высокие темпы экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
Ранее Путин сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
