Путин оценил темпы экономического роста Индии

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индия показывает самые высокие темпы экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. "Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России. Ранее Путин сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

