https://1prime.ru/20250917/putin-862391567.html
Путин сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии
Путин сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T16:16+0300
2025-09-17T16:16+0300
2025-09-17T16:16+0300
политика
владимир путин
индия
россия
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Только что у меня состоялся разговор с премьер-министром Индии господином Моди", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://1prime.ru/20250917/peskov-862385153.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, индия, россия, нарендра моди
Политика, Владимир Путин, ИНДИЯ, РОССИЯ, Нарендра Моди
Путин сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Индии
Путин сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди