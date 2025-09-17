https://1prime.ru/20250917/putin-862392258.html
Путин отметил рост числа молодежи, поступающих в колледж
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в колледжи России в 2025 году поступили на 200 тысяч больше молодых людей, чем в 2024 году. "Насколько я знаю, на 200 тысяч примерно, да, в этом году в колледжи принято больше молодых людей, чем в прошлом году", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
