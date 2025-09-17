Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал вкладе Моди в политику Индии
Политика
Путин рассказал вкладе Моди в политику Индии
2025-09-17T16:33+0300
2025-09-17T16:33+0300
политика
россия
индия
нарендра моди
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индия проводит независимую и суверенную политику под руководством премьер-министра Нарендры Моди и добивается хороших результатов в экономике, заявил президент России Владимир Путин. "Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую и суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
индия
россия, индия, нарендра моди, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди, Владимир Путин
16:33 17.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индия проводит независимую и суверенную политику под руководством премьер-министра Нарендры Моди и добивается хороших результатов в экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую и суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Путин оценил темпы экономического роста Индии
