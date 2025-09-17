https://1prime.ru/20250917/putin-862392413.html

Путин рассказал вкладе Моди в политику Индии

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Индия проводит независимую и суверенную политику под руководством премьер-министра Нарендры Моди и добивается хороших результатов в экономике, заявил президент России Владимир Путин. "Кроме того, под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую и суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики. Индия демонстрирует самые высокие темпы экономического роста среди крупных экономик мира", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

