https://1prime.ru/20250917/putin-862393019.html

Путин назвал объем средств на программы создания комфортной городской среды

Путин назвал объем средств на программы создания комфортной городской среды - 17.09.2025, ПРАЙМ

Путин назвал объем средств на программы создания комфортной городской среды

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T16:41+0300

2025-09-17T16:41+0300

2025-09-17T16:41+0300

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей. "У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://1prime.ru/20250917/peskov-862383342.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин