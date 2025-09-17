https://1prime.ru/20250917/putin-862393019.html
Путин назвал объем средств на программы создания комфортной городской среды
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на программы по созданию комфортной городской среды в 2025 году выделяется 25 миллиардов рублей. "У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
