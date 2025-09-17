https://1prime.ru/20250917/putin-862393295.html
Путин поручил начать подготовку к очередной Прямой линии
россия
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ провести подготовку к очередной Прямой линии. "С учетом актуальности этого проекта прошу и администрацию, и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной Прямой линии", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Новости
россия, владимир путин
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству РФ провести подготовку к очередной Прямой линии.
"С учетом актуальности этого проекта прошу и администрацию, и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной Прямой линии", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
