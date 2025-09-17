https://1prime.ru/20250917/putin-862393458.html

Путин призвал разбюрократизировать работу с обращениями на прямую линию

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Работа с обращениями граждан, поступившими на прямую линию, должна быть максимально разбюрократизирована, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно сделать все для того, чтобы эта работа (с обращениями граждан на прямую линию - ред.) была максимально разбюрократизирована и проводилась вживую, как это делает "Народный фронт", чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе... Я бы попросил так дальше выстраивать эту работу", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России. Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

