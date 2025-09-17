Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал разбюрократизировать работу с обращениями на прямую линию - 17.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250917/putin-862393458.html
Путин призвал разбюрократизировать работу с обращениями на прямую линию
Путин призвал разбюрократизировать работу с обращениями на прямую линию - 17.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал разбюрократизировать работу с обращениями на прямую линию
Работа с обращениями граждан, поступившими на прямую линию, должна быть максимально разбюрократизирована, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T16:58+0300
2025-09-17T16:58+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_0:22:3075:1752_1920x0_80_0_0_4501866e3e1cd9fa168f7960c6839278.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Работа с обращениями граждан, поступившими на прямую линию, должна быть максимально разбюрократизирована, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно сделать все для того, чтобы эта работа (с обращениями граждан на прямую линию - ред.) была максимально разбюрократизирована и проводилась вживую, как это делает "Народный фронт", чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе... Я бы попросил так дальше выстраивать эту работу", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России. Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
https://1prime.ru/20250917/putin-862393019.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_0ee7c9d78ba6985c5d216ae422806745.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
16:58 17.09.2025
 
Путин призвал разбюрократизировать работу с обращениями на прямую линию

Путин призвал максимально разбюрократизировать работу с обращениями на прямую линию

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
ВЭФ-2025. Пленарное заседание. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Работа с обращениями граждан, поступившими на прямую линию, должна быть максимально разбюрократизирована, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно сделать все для того, чтобы эта работа (с обращениями граждан на прямую линию - ред.) была максимально разбюрократизирована и проводилась вживую, как это делает "Народный фронт", чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе... Я бы попросил так дальше выстраивать эту работу", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Путин назвал объем средств на программы создания комфортной городской среды
16:41
 
РОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала