https://1prime.ru/20250917/putin-862394001.html

Формат прямой линии не теряет актуальности, заявил Путин

Формат прямой линии не теряет актуальности, заявил Путин - 17.09.2025, ПРАЙМ

Формат прямой линии не теряет актуальности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что формат прямой линии не теряет своей важности и актуальности. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T17:04+0300

2025-09-17T17:04+0300

2025-09-17T17:04+0300

владимир путин

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что формат прямой линии не теряет своей важности и актуальности. "В целом, хотел бы сказать, что этот проект (прямая линия) реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности. Это не просто социологический опрос такой масштабный, массовый и в общем полезный, конечно. Дело не только в этом. Дело в том, что это живая обратная связь с людьми, и она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на эти запросы людей", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://1prime.ru/20250917/putin-862391450.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия