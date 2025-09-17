Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что формат прямой линии не теряет своей важности и актуальности. "В целом, хотел бы сказать, что этот проект (прямая линия) реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности. Это не просто социологический опрос такой масштабный, массовый и в общем полезный, конечно. Дело не только в этом. Дело в том, что это живая обратная связь с людьми, и она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени и соответствующим образом реагировать на эти запросы людей", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
17:04 17.09.2025
 
Формат прямой линии не теряет актуальности, заявил Путин

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
