Путин сообщил, что намерен позвонить Новаку - 17.09.2025
Путин сообщил, что намерен позвонить Новаку
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен позвонить вице-премьеру России Александру Новаку после совещания с членами правительства РФ. | 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен позвонить вице-премьеру России Александру Новаку после совещания с членами правительства РФ. "Хочу к Александру Валентиновичу Новаку обратиться. Александр Валентинович, мы с вами только что, перед этим совещанием разговаривали. У меня есть еще один вопросик. Вы сейчас на месте, у себя?" - спросил Путин в ходе совещания. Новак ответил, что он на месте. Президент сообщил ему, что позвонит ему сразу после завершения совещания. "Тогда я позвоню вам сейчас после совещания", - сказал он. Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
16:55 17.09.2025
 
Путин сообщил, что намерен позвонить Новаку

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен позвонить вице-премьеру России Александру Новаку после совещания с членами правительства РФ.
"Хочу к Александру Валентиновичу Новаку обратиться. Александр Валентинович, мы с вами только что, перед этим совещанием разговаривали. У меня есть еще один вопросик. Вы сейчас на месте, у себя?" - спросил Путин в ходе совещания.
Новак ответил, что он на месте. Президент сообщил ему, что позвонит ему сразу после завершения совещания.
"Тогда я позвоню вам сейчас после совещания", - сказал он.
Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
