Путин по телефону обсудил с премьером Индии украинский вопрос
Путин по телефону обсудил с премьером Индии украинский вопрос
2025-09-17T17:09+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры ... затронули целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении. -0-
