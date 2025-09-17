https://1prime.ru/20250917/putin-862394358.html

Путин по телефону обсудил с премьером Индии украинский вопрос

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. | 17.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-17T17:09+0300

политика

индия

украина

россия

владимир путин

нарендра моди

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры ... затронули целый ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении. -0-

