Путин обсудил с Моди подготовку своего визита в Индию - 17.09.2025
Путин обсудил с Моди подготовку своего визита в Индию
2025-09-17T17:09+0300
2025-09-17T17:09+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку визита президента РФ в Индию в декабре, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры обсудили подготовку визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.
17:09 17.09.2025
 
Путин обсудил с Моди подготовку своего визита в Индию

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили подготовку визита президента РФ в Индию в декабре, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры обсудили подготовку визита президента России в Индию в декабре", - говорится в сообщении.
