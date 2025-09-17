https://1prime.ru/20250917/putin-862394577.html
Путин отметил развитие экономики Индии под руководством Моди
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что под руководством Нарендры Моди Индия проводит независимую, суверенную политику, добивается впечатляющих результатов в экономике, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России отметил, что под руководством Нарендры Моди Индия проводит независимую, суверенную политику, добивается впечатляющих результатов в сфере экономики", - говорится в сообщении.
