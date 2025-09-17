https://1prime.ru/20250917/putin-862394705.html
Путин рассказал о стратегическом партнерстве России и Индии
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие российско-индийского стратегического партнерства, в укрепление которого премьер Индии Нарендра Моди вносит большой личный вклад, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин подчеркнул, что на протяжении всей современной истории отношения между Индией и Россией носят дружественный характер, основаны на общенациональной поддержке в обеих странах. Выражено удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, в укрепление которого Нарендра Моди вносит большой личный вклад", - говорится в сообщении.
