Путин поручил провести анализ условий ипотеки на сельских территориях
2025-09-17T18:20+0300
недвижимость
бизнес
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля провести анализ условий предоставления ипотеки на сельских территориях для определения препятствий получения кредитов по льготным программам, соответствующий перечень поручений по итогам состоявшегося 23 июля совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации провести анализ нормативно-правового регулирования условий предоставления гражданам Российской Федерации жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) в целях определения препятствий для получения указанных кредитов (займов) участниками программ "Земский учитель", "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер" и при необходимости рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на устранение таких препятствий", - говорится в документе. Срок выполнения - до 1 февраля 2026 года.
рф
