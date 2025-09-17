Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.09.2025
Решетников рассказал, как будет развиваться российская экономика
Решетников рассказал, как будет развиваться российская экономика - 17.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал, как будет развиваться российская экономика
Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям, в том числе в технологии, будет бережным, | 17.09.2025, ПРАЙМ
СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям, в том числе в технологии, будет бережным, на этом фоне потребность в рабочей силе будет сохраняться, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. "Нам в ближайшее время все равно придется жить в условиях достаточно высоких процентных ставок, это реальность - нравится она нам, не нравится, но нам придется в этой реальности жить", - сказал Решетников на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда. "Соответственно, технологии, внедрение и так далее - это все функция от процентных ставок. Любые технологии требуют капиталовложения, когда высокие процентные ставки, сложнее делать эти капиталовложения, поэтому нам придется относиться очень бережно к инвестициям. Когда не хватает инвестиций, соответственно, как замещать инвестиции? Капитал трудом, труд - капиталом, - это правило не отменишь. Поэтому наша экономика будет нуждаться в труде, и чем более высокие будут ставки, тем больше мы будем нуждаться в труде", - добавил он. По словам Решетникова, предстоит достаточно сильно трансформировать трудовое законодательство РФ, чтобы предложение труда в разных формах в экономике росло и дальше и соответствовало запросу граждан. "Запрос людей на условия труда очень сильно изменился. И для этого мы должны менять институты, потому что труд у нас есть и будет главным фактором экономического роста", - заключил он. Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
Решетников рассказал, как будет развиваться российская экономика

СИРИУС, 17 сен - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшее время будет развиваться в условиях высоких процентных ставок, и подход к инвестициям, в том числе в технологии, будет бережным, на этом фоне потребность в рабочей силе будет сохраняться, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Нам в ближайшее время все равно придется жить в условиях достаточно высоких процентных ставок, это реальность - нравится она нам, не нравится, но нам придется в этой реальности жить", - сказал Решетников на сессии "Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит" Всероссийской недели охраны труда.
"Соответственно, технологии, внедрение и так далее - это все функция от процентных ставок. Любые технологии требуют капиталовложения, когда высокие процентные ставки, сложнее делать эти капиталовложения, поэтому нам придется относиться очень бережно к инвестициям. Когда не хватает инвестиций, соответственно, как замещать инвестиции? Капитал трудом, труд - капиталом, - это правило не отменишь. Поэтому наша экономика будет нуждаться в труде, и чем более высокие будут ставки, тем больше мы будем нуждаться в труде", - добавил он.
По словам Решетникова, предстоит достаточно сильно трансформировать трудовое законодательство РФ, чтобы предложение труда в разных формах в экономике росло и дальше и соответствовало запросу граждан. "Запрос людей на условия труда очень сильно изменился. И для этого мы должны менять институты, потому что труд у нас есть и будет главным фактором экономического роста", - заключил он.
Десятая Всероссийская неделя охраны труда проходит на территории федерального значения "Сириус" с 15 по 18 сентября.
