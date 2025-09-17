https://1prime.ru/20250917/reys-862372393.html
Из Москвы в Краснодар вылетел первый рейс после трехлетнего перерыва
2025-09-17T08:18+0300
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первый рейс в аэропорт Краснодара после трех лет перерыва вылетел из Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". Время в пути - около четырех часов. По наблюдениям РИА Новости, заняты практически все кресла в салоне самолета. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
краснодар
москва
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первый рейс в аэропорт Краснодара после трех лет перерыва вылетел из Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". Время в пути - около четырех часов.
По наблюдениям РИА Новости, заняты практически все кресла в салоне самолета.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
