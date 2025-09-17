https://1prime.ru/20250917/reys-862377069.html
В Краснодаре приземлился первый рейс из Москвы после длительного перерыва
В Краснодаре приземлился первый рейс из Москвы после длительного перерыва - 17.09.2025, ПРАЙМ
В Краснодаре приземлился первый рейс из Москвы после длительного перерыва
Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения, передает корреспондент РИА Новости. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T10:48+0300
2025-09-17T10:48+0300
2025-09-17T10:48+0300
россия
краснодар
бизнес
аэропорт шереметьево
аэрофлот
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137252_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_510a6cfdec119a9c30e19cedd143d311.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения, передает корреспондент РИА Новости. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". Время в пути составило около четырех часов. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года была возобновлена работа аэропорта Элисты. А в июле 2025 года свои двери для пассажиров открыл аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://1prime.ru/20250917/mishustin-862376948.html
краснодар
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137252_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_6f8b755d089b5e44b8ed31049c457503.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, бизнес, аэропорт шереметьево, аэрофлот, москва
РОССИЯ, КРАСНОДАР, Бизнес, аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, МОСКВА
В Краснодаре приземлился первый рейс из Москвы после длительного перерыва
В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы
КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Первый после трехлетнего перерыва авиарейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения, передает корреспондент РИА Новости.
Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево". Время в пути составило около четырех часов.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года была возобновлена работа аэропорта Элисты. А в июле 2025 года свои двери для пассажиров открыл аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Мишустин спрогнозировал рост интенсивности авиасообщения внутри страны