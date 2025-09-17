https://1prime.ru/20250917/reys-862381495.html
Из Краснодара в Москву после долгого перерыва вылетел рейс "Аэрофлота"
Из Краснодара в Москву после долгого перерыва вылетел рейс "Аэрофлота" - 17.09.2025, ПРАЙМ
Из Краснодара в Москву после долгого перерыва вылетел рейс "Аэрофлота"
Первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Краснодара в Москву вылетел из аэропорта Краснодар, передает корреспондент РИА Новости. | 17.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-17T12:40+0300
2025-09-17T12:40+0300
2025-09-17T12:40+0300
бизнес
россия
краснодар
аэрофлот
аэропорт шереметьево
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Краснодара в Москву вылетел из аэропорта Краснодар, передает корреспондент РИА Новости. Загрузка борта Airbus-321 составила 179 человек из 190, сообщили журналистам в аэропорту. Регистрация пассажиров на рейс закончилась в 10.40 мск, время вылета назначено на 11.40 мск. По данным онлайн-табло, рейс должен приземлиться в Шереметьево в 15.20 мск. Сегодня, 17 сентября, первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://1prime.ru/20250917/aviakompaniya-862378508.html
краснодар
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодар, аэрофлот, аэропорт шереметьево, москва
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, МОСКВА
Из Краснодара в Москву после долгого перерыва вылетел рейс "Аэрофлота"
Из Краснодара в Москву вылетел первый рейс "Аэрофлота" после трехлетнего перерыва
КРАСНОДАР, 17 сен - ПРАЙМ. Первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Краснодара в Москву вылетел из аэропорта Краснодар, передает корреспондент РИА Новости.
Загрузка борта Airbus-321 составила 179 человек из 190, сообщили журналистам в аэропорту. Регистрация пассажиров на рейс закончилась в 10.40 мск, время вылета назначено на 11.40 мск.
По данным онлайн-табло, рейс должен приземлиться в Шереметьево в 15.20 мск.
Сегодня, 17 сентября, первый после трехлетнего перерыва рейс "Аэрофлота" из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Турецкая Southwind заинтересована в полетах через аэропорт Краснодара