"Росатом" и Сербия начали переговоры по строительству АЭС

энергетика

сербия

чернобыль

росатом

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Государственная корпорация "Росатом" и сербские власти начали конкретные переговоры по проекту строительства атомной электростанции, сообщил газете "Известия" посол Сербии в России Момчило Бабич. "Мы серьезно разговариваем с "Росатомом". Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае", - приводит слова посла газета. В ноябре 2024 года парламент Сербии отменил запрет на строительство АЭС, действовавший с 1989 года после катастрофы в Чернобыле.

